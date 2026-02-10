ETV Bharat / entertainment

'ଲାହୋର 1947' ସହ ପୁଣି ଧମାକା କରିବେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଲେ ଆମୀର

'ବର୍ଡର 2' ପରେ 'ଲାହୋର 1947' ସହ ପୁଣି ଧମାକା କରିବେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ । ଆମୀର ଖାନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ କଲେ ଘୋଷଣା। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ?

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 10, 2026 at 10:20 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ "ବର୍ଡର 2" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଥିଲା । ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ସେନସେସନ ପାଲଟିଥିଲା ​​ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି । "ବର୍ଡର 2" ସହିତ ଧମାଲ ମଚାଇବା ପରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଧମାଲ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ । 'ବର୍ଡର 2' ଦମଦାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସନ୍ନି । ସେ "ଲାହୋର 1947" ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଏବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।

'ଲାହୋର 1947' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ ରିିଲିଜ ଡେଟ୍

ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆମୀର ଖାନ କ୍ୟାମିଓ ରୋଲରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଡିଓପି ଏବଂ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାବେ ଅତି ପ୍ରତିଭାବାନ ସନ୍ତୋଷ ଶିବନଙ୍କ ନାଁ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଆମୀର ଖାନ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । 'ଘାୟଲ' ଏବଂ 'ଦାମିନୀ' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ସହ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଏହା ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ ।

ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩, ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସପ୍ତାହରେ ସିନେମା ଘରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶବାନା ଆଜମି, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଏବଂ କରଣ ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏ.ଆର୍. ରହମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ଗୀତ ରହିଛି । ପ୍ରୀତି ଏବଂ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 'ହିରୋ' ଏବଂ 'ଫର୍ଜ' ଭଳି ସିନେମାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସନ୍ନି ଏବଂ ପ୍ରୀତି ୩ୟ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବୁକଲ ହେଲେ ଆମୀର

ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମିର ଖାନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଧରମଜୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିଲେ"।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବର୍ଡର ୨ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍: ୫୦୦ କୋଟି ନିକଟତର ଫିଲ୍ମ, ରବିବାର କଲା ଏତିକି ଆୟ

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଉପମହାଦେଶର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅଶାନ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହାଏହି କାହାଣୀଟି ଅସଗର ୱାଜାହତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସିତ ନାଟକ 'ଜିସ୍ ଲାହୋର ନାଇ ଦେଖ୍ୟା, ଓ ଜମାୟୀ ନାଇ'ରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଜନକୁ ପରଖିଥାଏ । କାହାଣୀଟି ଲାହୋରରୁ ଭାରତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯାହାକୁ ଏକ ମୁସଲିମ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଖାଲି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ହାଭେଲି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଏବେ ବି ରହୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶପ୍ରେମ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭାଜନର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତର ଏକ ଗମ୍ଭୀର, ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ମୂଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

