ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ; ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ଭଡକିଲେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, କହିଲେ 'ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି କି ?'

ସନ୍ନି ଦେଓଲ ବାପା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ନେଇ ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ତାତିଛନ୍ତି । କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଏପରି...

SUNNY DEOL ON DHARMENDRA DEATH RUMOUR
SUNNY DEOL ON DHARMENDRA DEATH RUMOUR (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 1:16 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହୋଇତିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର । ପ୍ରଥମେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଳିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇଶା ଦେଓଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ସନ୍ନି ଦେଓଲ ପାପାରାଜିଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ।

ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ଭଡକିଲେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ

ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୧୩ରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ପାପାରାଜିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ, ସନ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବାପା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୁଜବ ସମ୍ପର୍କରେ, ସନ୍ନି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ, "ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ । ତୁମ ଘରେ ବାପାମାଆ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି । ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉନାହଁ କି ?" ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସନ୍ନିଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ।

ସନ୍ନି ଦେଓଲ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସନ୍ନି ପାଜୀ ରାଗିବା ଉଚିତ । ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହାର ପିତା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଠିକ୍ କାମ କରିଛ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ନଭେମ୍ୱର 10ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ଯବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହା ପରେ ନଭେମ୍ୱର 11(ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ) ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଗତକାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଆମୀର ଖାନ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦା ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ନଭେମ୍ୱର 13 ସକାଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

DHARMENDRA DEATH RUMOURS
SUNNY DEOL
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା
ସନ୍ନି ଦେଓଲ
SUNNY ON DHARMENDRA DEATH RUMOUR

