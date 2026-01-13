ETV Bharat / entertainment

'ଗୋବିନ୍ଦା ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ': ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ନେଇ ସୁନୀତାଙ୍କ ଖୁଲାସା

ଗୋବିନ୍ଦା ଓ ସୁନୀତା ଆହୁଜା ଛାଡପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା । ପ୍ରତିକ୍ରୟା ରଖିଲେ ସୁନୀତା । କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁଧରିବାକୁ, ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

Sunita Ahuja Opens Up On Govinda's Alleged Affair And Divorce Rumours
Sunita Ahuja Opens Up On Govinda's Alleged Affair And Divorce Rumours (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 10:06 AM IST

|

Updated : January 13, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଆହୁଜା ପ୍ରାୟତଃ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିରିଡି ଯାଆନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଦର୍ଶନ ପରେ, ସେ ବାହାରେ ETV ଭାରତ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି, ଛାଡପତ୍ର ଗୁଜବ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।

Sunita Ahuja Reaction (Video: ETV Bharat)

ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସୁନୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୁଜବର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ।'' ସେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଛାଡପତ୍ରର ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପରି ଗୁଜବ ଅନୁପଯୁକ୍ତ । ଏହି ବୟସରେ, ଛାଡପତ୍ର ଗୁଜବ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ ।''

Govinda with his wife Sunita Ahuja
Govinda with his wife Sunita Ahuja (Photo: IANS)

ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରି କହିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭୁଲ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଭଲ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ।''

ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୁଜବ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । "କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆମର 40 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ କୌଣସି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଆମ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି, ସାଇ ବାବା ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।"

Govinda with his wife and kids
Govinda with his wife and kids (Photo: ANI)

ସୁନିତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅବତାରର ପୋଷ୍ଟର ସହ ଜଡିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି କହି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ । "ମୋ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ । ଗତ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ କେବେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିନାହିଁ ।''

ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି, ସୁନୀତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ରେ, ଗୋବିନ୍ଦା ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ । ଏହି ଦୁନିଆରେ ପରିବାରଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ହୋଇଥାଏ ।" ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ଅଛୁ । ସେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ । ମୁଁ ଏହା ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦା ଏହାକୁ କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାଁନ୍ତି ? ତାଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ।''

ସୁନିତା ତାଙ୍କର ଶିରିଡି ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆଣିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : January 13, 2026 at 11:07 AM IST

