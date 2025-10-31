ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି 'ସାଇ ବାବା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ସୁଧୀର ଦଲଭି; ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥସାଜିଛି ବାଧକ, ସହାୟତା କଲେ ରିଦ୍ଧିମା କପୁର
'ସାଇ ବାବା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ସୁଧୀର ଦଲଭି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ପରିବାର । ରଣଭୀରଙ୍କ ଭଉଣୀ ରିଦ୍ଧିମା 5 ଲକ୍ଷ କଲେ ସହାୟତା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2025 at 3:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: "ଶିରଡି କେ ସାଇ ବାବା" ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ସୁଧୀର ଦଲଭିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର । ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପରିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାରର ପୋଷ୍ଟ ପଢି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଭଉଣୀ ରିଦ୍ଧିମା କପୁର ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରିଦ୍ଧିମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଶିରିଡି ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସୁଧୀର ଦଲଭି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ପରିବାର
ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ "ଶିରଡି କେ ସାଇ ବାବା" ରେ ସୁଧୀର ଦଲଭି ସାଇ ବାବା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । 1977 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ। 86 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା, ଯିଏ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ଜୀବନଘାତକ ସେପ୍ସିସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡୁଛି । ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ।
ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲେ ରିଦ୍ଧିମା କପୁର
ରିଦ୍ଧିମା କପୁର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟାତା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା କିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କ୍ଷମତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ।" ସେପଟେ ଶିରିଡି ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ 'ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ' ରିଲିଜ; 800 ଥିଏଟରରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ହାଉସଫୁଲ ଶୋ'
ସୁଧୀର ଦଲଭିଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ସିରିଏଲ ରାମାୟଣରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗାଲର ଭାରତ ଏକୋଜରେ ଶାହଜାହାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଆଶା, କ୍ରାନ୍ତି, କର୍ମାୟୋଗ, ପୁକର, ହୁକୁମାତ୍, କାଲେ ଧାନ୍ଦେ, ଦାଦାଗିରି, ଟୁଫାନ୍, ଅଗ୍ନି, ତିରଙ୍ଗା, ଏବଂ ଖଲନାୟକ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2003 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ୍ସକ୍ୟୁମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ