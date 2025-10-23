ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶମ୍ଭୁ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶମ୍ଭୁ' । ଫିଲ୍ମରେ ଶୁଭମ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ ତମନ୍ନା । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ରିଲିଜ ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରଦାକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶମ୍ଭୁ' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ୩ବର୍ଷ ହେବ ସିନେମାଟି ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୋଇପାରୁନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଶମ୍ଭୁ ।
କଳାକାର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହାର ଅଡିଓ ଓ ମ୍ୟୁଜିକ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଶୁଭମଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅବତାର ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। ପ୍ରଯୋଜକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭଳିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମା ଲଭ୍, ଆକ୍ସନ, ଇମୋଶନ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ନାୟକଙ୍କ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ତା' ସହ କାହାଣୀରେ ଆକ୍ସନକୁ ବି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଛନ୍ତି, '‘ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ କାହାଣୀକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ନବାଗତ ଶୁଭମଙ୍କ ଅଭିନୟ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।''
'ଶମ୍ଭୁ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ଶୁଭମ ନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପିୟୂଷ ତ୍ରୀପାଠୀ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ପଣ୍ଡା,ହରିହର ମହାପାତ୍ର , ଡିସ୍କ ଚିନ୍ତାମଣି, ସରୋଜ ଦାସ ଓ ସୁଧାକର । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମଣିଷର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠଭୁମି ସହ ଅନୁପମ ମୁଭି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା । ବିଭୁତି ଜେନା, ବିବେକ ଓ ଅଭିଷେକ ଜେନା ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସଂଳାପ ଡ ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁପମ ଜେନା । ଦୀପକ କୁମାର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
'ଶମ୍ଭୁ' କାହାଣୀ
ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରତିଶୋଧ, ସଂଘର୍ଷ,ହିଂସା ,ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଦୁର୍ନୀତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଫିଲ୍ମଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାହାଣୀଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣିଷର ସବୁ ବର୍ଗର ଭାବନାକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଚଳଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାହସିକ ଓ ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ସୁଟିଂରେ ବିଶେଷକରି କଟକ ସହର ସହ ଅନ୍ୟ ସହରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୁମିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ।
