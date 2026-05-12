ETV Bharat / entertainment

ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ପାଗଳ ହେଇଥିବା ୯ଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ନଅ ବାୟା' ଶୁଭ ମହୁରତ, ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ସୁଟିଂ

ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ନଅ ବାୟା' । ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ପାଗଳ ହେଇଥିବା ୯ଟି ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ । ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଟିଂ ।

subha muhurat of odia film nabaya
subha muhurat of odia film nabaya (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 12, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ୯ ଚରିତ୍ର କିଭଳି ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ "ନଅ ବାୟା" । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପିଏଫ ଛକ ସ୍ଥିତ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ନଅ ବାୟା" ର ଶୁଭ ମହୁରତ ହୋଇଯାଇଛି । ନିଛକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ କମେଡି, ଡ୍ରାମା, ଇମୋସନ୍ ଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅମନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାୟିକା ଚରିତ୍ରରେ ମନୀଷା ଓ ଦେବସ୍ମିତା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ

ଭିନ୍ନ ଏକ କାହାଣୀ ସହ ନୂଆ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ୯ ଜଣ ମଣିଷ ବା ଚରିତ୍ରର ପାଗଳ ହେବାର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧୁଛି ତାହା ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଭଳି ଏହି ଚରିତ୍ର ମାନେ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏସବୁର ସୂତ୍ରଧର ସାଜୁଛି ସେଭଳି କିଛି ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯ଟି ଚରିତ୍ର ପୁରା ଚଳଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଲାଗିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ୯ ଜଣ ବାୟା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ, ନେତା, ଗାୟକ, ପ୍ରେମିକ, ଚୋର, କାଳେସୀ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଓ ମଦୁଆ ଏଭଳି ୮ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଏକାଠି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଯେଉଁଥିରେ କମେଡି, ଡ୍ରାମା, ଇମୋସନ୍ ଭରି ରହିଛି । ହେଲେ ଏହି ୮ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ୯ ନମ୍ବର ବାୟାଟି କିଏ ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ଏମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ୯ ଜଣ ବାୟା ଡକ୍ଟର ଅଭିଲିପ୍ସା ଦାସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ "ନଅ ବାୟା" ।

ଜୁନରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ

ଏହାର ସୁଟିଂ ଜୁନ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଏହି କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ଆଉ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡି ୯ଟି ଚରିତ୍ର ପାଗଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରାମା ବା ପାଗଳାମିକୁ ସହି ମନୀଷା ଡାକ୍ତର ସାଜି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ଠିକ ହୋଇଛି ଆଉ କିଏ ଚଳଚିତ୍ର ଶେଷ ଯାଏ ବି ପାଗଳ ହୋଇରହିଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ଏହାର ଟ୍ଵିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହୋଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଡିଏମ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟିର ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି । "ନଅ ବାୟା"ର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ସଂଳାପ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅମନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାୟିକା ଚରିତ୍ରରେ ମନିଷା ଓ ଦେବସ୍ମିତା ଅଭିନୟ ରହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମା, କୁନାଲ, ସୁମନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସୋମୁ, ଭକ୍ତି, ଗୋପାଳ, ମିଟୁ, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ, ସ୍ମୃତି(ନଟିଆ), ଦେବବ୍ରତ, ଡାଙ୍ଗ, ଲିପ୍ସା, ବିଭୁ, ଶଙ୍କର, ମାଙ୍କେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସିନେମା ଭଳି ଏହା ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ସିନେମାରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତକୁ ୯ ଜଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ସତ୍ୟଜିତ୍, ତାରିକ୍, ସଂଗ୍ରାମ, ବୈଭବ, ଚିରାଗ, ଏସ୍. ଜିତୁ, ଜେମ୍ସ ଓ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ । "ନଅ ବାୟା"କୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଡ୍ରାମା ସିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏବଂ ଗୀତ ବାହାର ଲୋକେସନ୍ ରେ ସୁଟିଂ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ରୁ ଏଲିନା ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଟିଜର

ପଇସା ଛାଣୁଛି 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ', 10 ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

'ରାବଣ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା, ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ

ବଲିଉଡରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଜଲୱା; କଲେଜ ଡ୍ରପ ଆଉଟରୁ ଧୁରନ୍ଧର VFX ସୁପରଭାଇଜର, କେମିତି ଥିଲା ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଯାତ୍ରା..

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ODIA FILM NABAYA
NABAYA
SUBHA MUHURAT OF ODIA FILM NABAYA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.