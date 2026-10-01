ETV Bharat / entertainment

2027ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବନି 'ସ୍ତ୍ରୀ 3'; ଏହି କାରଣରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ରିଲିଜ, ନୂଆ ଡେଟ୍ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ନିର୍ମାତା

'ସ୍ତ୍ରୀ ୩'ର ରିଲିଡ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଉ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଆସିବ ଓ କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚିଲା ?ନିର୍ମାତା ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା...

STREE 3 NEW RELEASE DATE
STREE 3 NEW RELEASE DATE (film announcement poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 11:46 AM IST

|

Updated : October 1, 2026 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ ଦିନେଶ ବିଜାନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ 2027ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବନି ।

ରାଜକୁମାର ରାଓ ଏବଂ ଦିନେଶ ବିଜନ 'FICCI Frames' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହରର୍-କମେଡି ସିନେମା ଜଗତ 'ସ୍ତ୍ରୀ' ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ ୨' ଉଭୟ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଭଲପାଇବା ପାଇବା ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାଗ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦିନେଶ ବିଜନ 'ସ୍ତ୍ରୀ ୩' ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଖବର ଦେଇ 'ସ୍ତ୍ରୀ' ସିନେମା ଜଗତର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏବଂ ଅମର କୌଶିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ନାହିଁ; ତେବେ ସେ ଏହାର ନୂତନ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

'ସ୍ତ୍ରୀ' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଦିନେଶ ବିଜାନ କହିଲେ, "ଅମର କୌଶିକ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ) ହେଉଛନ୍ତି 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରର୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ।" କୌଶିକଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦିନେଶ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, "ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ, ସେ ଆମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର—ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ 'ମହାଅବତାର'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ।"

ଦିନେଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅମର କୌଶିକ ୨୦୨୭ ମସିହା ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା 'ମହାଅବତାର'ର କାମ ଶେଷ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ 'ସ୍ତ୍ରୀ ୩' ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ରିଲିଜ୍ ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଦିନେଶ କହିଲେ, "ତେଣୁ, 'ସ୍ତ୍ରୀ ୩' ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।"

'ସ୍ତ୍ରୀ ୩' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଲେ, "ଆପଣ ଯାହା କିଛି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ; ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ।" ଯଦିଓ ଦିନେଶ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ (ସ୍ପଏଲର୍) ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପହାର ରହିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଲେ, "ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପହାର ହୋଇପାରେ ।"

ପ୍ରଯୋଜକ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ସ୍ତ୍ରୀ ୩' ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଲେଖା ସରିଛି । ସେ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଶିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ମହାଅବତାର' ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ହରର୍-କମେଡି ୟୁନିଭର୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ।

ରାଜକୁମାର ରାଓ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ 'ସ୍ତ୍ରୀ' ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ 'ସ୍ତ୍ରୀ ୨' ସହ ଏହାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସର ହରର୍-କମେଡି ୟୁନିଭର୍ସର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯେଉଁଥିରେ 'ଭେଡିଆ' ଏବଂ 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା' ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ସ୍ତ୍ରୀ 3' ରେ ଖିଲାଡି କୁମାରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କନଫର୍ମ, ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ବି ପରଦା ଉଠାଇଲେ ନିର୍ମାତା

'ସ୍ତ୍ରୀ 3'-'ଭେଡିଆ 2' ସମେତ 8ଟି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କଲା ମାଡୋକ ଫିଲ୍ମସ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ

ଆସୁଛି 'ସ୍ତ୍ରୀ 3'; 'ସ୍ତ୍ରୀ 2'ର ଏହି ସିନ୍ ଦେଲା ହିଣ୍ଟ୍, ନିର୍ମାତା କହିଲେ-'ସରିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ହେବ କାମ ଆରମ୍ଭ'

Last Updated : October 1, 2026 at 12:07 PM IST

TAGGED:

STREE 3
STREE 3 NEW RELEASE DATE
ସ୍ତ୍ରୀ 3 ରିଲିଜ ଡେଟ
ସ୍ତ୍ରୀ 3
STREE 3 RELEASE DATE POSTPONED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.