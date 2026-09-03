ପ୍ରକାଶ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ‘ଅନୁଭବ’
ବାପାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ସହ ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ପ୍ରକାଶ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଅନୁଭବ’ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 3:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାପାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ପରିବାରବାଦର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ‘ଅନୁଭବ’ । ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ନିଛକ ଚଳଣି ଓ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଯାହା ୨୦୨୪ ର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି । ଆଉ ଏବେ ଏହି ସିନେମାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି । ଦର୍ଶକକୁ ଚଳଚିତ୍ର ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ର ଖୋରାକ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଅନୁଭବ’ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଛି ।
ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡୋ-ଜର୍ମାନ୍ ଫିଲ୍ମ ୱିକ୍-୨୦୨୫ରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତରଫରୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି । ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ରିଲିଜରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା ଓ ଉଦୟକାନ୍ତ ଝା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
‘ଅନୁଭବ’ କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ବାପା, ମାଆ ଓ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନେହ, ଭଲପାଇବା, ଭାବନା ଓ ତ୍ୟାଗର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର କାହାଣୀ । ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିନୁଜି ଡାନିଏଲ୍ ଓ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ । ଫିଲ୍ମରେ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାଶ, ସନ୍ସିତ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ‘ଅନୁଭବ’ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ହାସଲ କରୁଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପରେ ପ୍ରକାଶ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦର୍ଶକ ଏବେ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଅବସରରେ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଏହି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଯୋଜକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଜାଣିନଥିଲି ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁବ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ । ଏହା ମୋ ପ୍ରଯୋଜନା କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ । ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ପୁଣି କକିଛି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚିକୁ ନେଇ ନୂଆ ଏକ ଭେଟି ଦେବାକୁ । ଏହାସହ ଫିଲ୍ମ ଟି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଉ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ୧୮ ମିନିଟର ଏହି ଅନୁଭବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ ଜାରିବାନି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାର ଅନୁଭୁତି ଦେବ ।''
ସେହିପରି ପ୍ରକାଶ ମ୍ୟୁଜିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦୟକାନ୍ତ ଝା କହିଛନ୍ତି, ''ଏଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମକୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବା ନାହିଁ ବର ଏଥିରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତନ କରିବା ସହ ଏଭଳି କାହାଣୀ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ । ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ସାଜିବ ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ', ବିଳମ୍ୱରେ ରିଲିଜ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ପକାଇପାରେ ପ୍ରଭାବ: ପ୍ରଯୋଜକ
'ରାବଣ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର