86ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 'ଏକ୍ସ-ମେନ୍' ଫେମ ହଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୁୱାର୍ଟ
ଆଲଜାଇମର ରୋଗ ଏବଂ ଲେୱି ବଡି ଡିମେନ୍ସିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ହଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୁୱାର୍ଟ । ଫଳରେ ବୁଧବାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 12:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: “ଷ୍ଟାର୍ ଟ୍ରେକ୍” ଏବଂ “ଏକ୍ସ-ମେନ” ଫେମ୍ କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ହଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୁୱାର୍ଟଙ୍କ ପରଲୋକ । ଆଲଜାଇମର୍ ରୋଗ ଏବଂ ଲେୱି ବଡି ଡିମେନ୍ସିଆ (Lewy body dementia) ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ, ୨୦୨୬ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୬ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୁପଖପାତ୍ର କେଲି ବୁଶ୍ ନୋଭାକ୍ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ହଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ତାରକା ତଥା ପ୍ରଶଂସକ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ।
'ଏକ୍ସ-ମେନ୍' ସିରିଜରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର କାମ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ହ୍ୟୁ ଜ୍ୟାକମ୍ୟାନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ମହାନ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ । ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି । ପାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟିଆର୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମନେ ପକାଇବୁ ।"
ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ୧୯୪୦ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ୟର୍କଶାୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିରଫିଲ୍ଡଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜର ପିଲାଦିନ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ବିତାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ସେ 'ରୟାଲ୍ ସେକ୍ସପିୟର୍ କମ୍ପାନୀ'ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ତେବେ, ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ମଦ୍ୟପାନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ 'ପୋଷ୍ଟ-ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍' (ଆଘାତଜନିତ ମାନସିକ ଚାପ) ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ । ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ 'ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେନିସ୍' ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ; ସେହି ସମୟରୁ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଗଲା ।
'ଷ୍ଟାର୍ ଟ୍ରେକ୍' ତାଙ୍କୁ ତାରକା ଖ୍ୟାତି ଆଣିଦେଲା
ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ୪୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ 'ଷ୍ଟାର୍ ଟ୍ରେକ୍: ଦ ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେସନ୍' (Star Trek: The Next Generation) ରେ 'କ୍ୟାପଟେନ୍ ଜିନ୍-ଲୁକ୍ ପିକାର୍ଡ଼' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । ୧୯୮୭ ରୁ ୧୯୯୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟେଲିଭିଜନ୍ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ପରିଚିତ ନାମରେ ପରିଣତ କଲା । ପିକାର୍ଡ଼ ଚରିତ୍ରରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀରତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ।
ଏହା ପରେ, ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଅନେକ 'ଷ୍ଟାର୍ ଟ୍ରେକ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଭୂମିକାରେ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୦ ମସିହାରେ, ସେ 'ଷ୍ଟାର୍ ଟ୍ରେକ୍: ପିକାର୍ଡ' ନାମକ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସିରିଜ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ—ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ 'ଦ ଗାର୍ଡିଆନ୍' ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ 'ପିକାର୍ଡ' ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କମିଯାଇଥିଲା; ତାଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାବନା ଏହି ଚରିତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ।
'ଏକ୍ସ-ମେନ୍' ରେ 'ପ୍ରଫେସର ଏକ୍ସ' ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଲେ
'ଷ୍ଟାର ଟ୍ରେକ୍' ବ୍ୟତୀତ, ପାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ 'ଏକ୍ସ-ମେନ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 'ପ୍ରଫେସର ଚାର୍ଲ୍ସ ଜାଭିୟର' ଭୂମିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ମୂଳ 'ଏକ୍ସ-ମେନ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଜାଭିୟର 'ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ' ସୁପରହିରୋମାନଙ୍କ ଏକ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁପରହିରୋ ସିନେମା ଜଗତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ନାଇଟହୁଡ୍' ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ
ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ, ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ, ବକିଂହାମ ପ୍ୟାଲେସରେ ତାଙ୍କୁ 'ନାଇଟହୁଡ୍' ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜକୁ ଲରେନ୍ସ ଅଲିଭିୟର, ଜନ୍ ଗିଲଗୁଡ୍ ଏବଂ ଆଲେକ୍ ଗିନିସ୍ଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ପାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ତିନିଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ସେ ଆମେରିକୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସନି ଓଜେଲ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଥିଏଟର, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ସିନେମା ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ରହି, ପାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ନିଜର ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି ।