2027 ରାମ ନବମୀରେ ଆସିବ 'ବାରାଣସୀ', ଫିଲ୍ମର ଝଲକ ଦେଖାଇଲେ ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲି
ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ 'ବାରାଣସୀ' ରିଲିଜ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମହେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ରାମ ନବମୀର ଏକ ଝଲକ ରିଲିଜ୍ କରି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 27, 2026 at 3:48 PM IST
Published : March 27, 2026 at 3:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏସ.ଏସ. ରାଜାମୌଲି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବାରାଣସୀ' ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାମ ନବମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିମ୍ ଏକ ଛୋଟ ଝଲକ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ସହ ନିର୍ମାତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ରିଲିଜ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରାମ ନବମୀ ସହ ୭ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୭ ରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବ ।
You’ll see him in theatres by next Sri Rama Navami. 🏹❤️ #Varanasi pic.twitter.com/mxCn0SQ1Ng— Varanasi (@VaranasiMovie) March 27, 2026
ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏସଏସ ରାଜମୌଲି ଏବଂ ବାରାଣସୀ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୁରନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ନାଟକୀୟ ରାମାୟଣ ସିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଟିଜ୍ ସହିତ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ସୁଦ୍ଧା ଥିଏଟରରେ ଦେଖିବେ ।" ଏହି ଝଲକ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାହାଣୀର ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 25 ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବା ରାମାୟଣ ଧାରାବାହିକ ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିନେତା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଅବତାରଣା କରନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରାୟ 60 ଦିନର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୟସାରଣୀରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଂଶର ପରିମାଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢାଇଛି ।
Let it bang……#VARANASI ON APRIL 7th, 2027. pic.twitter.com/nRYtTdA8bd— Varanasi (@VaranasiMovie) January 30, 2026
'ବାରାଣସୀ'କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ବଜେଟ୍ 1,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରାଜାମୌଲି ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାଟି ବାରାଣସୀର ପବିତ୍ର ଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ବରଫାବୃତ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅସାଧାରଣ, କାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅନନ୍ୟ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ IMAX ଫର୍ମାଟରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଉଛି ।
ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲି । ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ନାଁ SSMB29 ଥିଲା । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର 15 ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ 'ବାରାଣସୀ' ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା । ବିଜୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରାୟ 100 ଦିନର ସୁଟିଂ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କଳାକାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜାମୌଲିଙ୍କ 'ବାରାଣସୀ' ରିଲିଜ ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା, କାଶୀରେ ଲାଗିଲା ହୋର୍ଡିଂ, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ବାରାଣସୀ'ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଷ୍ଟ କଲେ ରାଜାମୌଲି, ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ପଡିଲା ଭାରି ? ଜାଣନ୍ତୁ
