ପ୍ରଭାସଙ୍କ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା, ଦୀପିକାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କଲେ ତ୍ରିପ୍ତୀ, ଖଳନାୟକ ହେବେ ଏହି ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର
ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗାଙ୍କ ଭେଟି । ଏକ ସାଉଣ୍ଡ ଟିଜର ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଆସିବେ ନଜର ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କର 46ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ, ପ୍ରଭାସ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଫିଲ୍ମ "ଫୌଜି" ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଭାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ "ସ୍ପିରିଟ୍" ରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥିଲା । ଗତକାଲି ରାତିରେ, ସ୍ପିରିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗା ଏକ ସାଉଣ୍ଡ ଟିଜର ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ଭଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଏହି ବିଶେଷ ଦିନକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆନିମଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ସ୍ପିରିଟ୍ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସାଉଣ୍ଡ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଡିଓ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଅବସରରେ 'ସ୍ପିରିଟ୍'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
'ସ୍ପିରିଟ୍' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସ୍ପିରିଟ୍' ଛାଡିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ । ଦୀପିକାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 'ଆନିମଲ' ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରିଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ । ଏଥିରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, କାଞ୍ଚନା ଏବଂ ବିବେକ ଓବୋରୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେଶରୀ ବୀରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିବେକ ଓବରୟ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ କାହିଁକି ପଡିଥିଲେ ବାଦ୍ ?
ପ୍ରଥମେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଫିସ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରୁ ବାଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଲିକ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏପରି କହିଥିବା ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ନେଟିଜେନ୍ସ ।
