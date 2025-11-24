ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ପ୍ରଭାସ ଓ ତ୍ରିପ୍ତୀ, 'ସ୍ପିରିଟ୍' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ, ପୂଜା ସେରମନିରେ ସାମିଲ ଚିରଞ୍ଜିବୀ
ପ୍ରଭାସଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ । ପୂଜା ସେରମନିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଭାସ ଓ ତ୍ରିପ୍ତୀଙ୍କ ଅନସ୍କ୍ରିନ ରୋମାନ୍ସ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2025 at 9:55 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ସାଉଥ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଗତକାଲି, ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ସୁଟିଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ପୂଜା ସେରମନିର କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଏବଂ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କୁ ବି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ରବିବାର, ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ପୂଜା ସମାରୋହର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଉତ୍ସବର ମହିମାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ଚିରଞ୍ଜିବୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସଟ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାପବୋର୍ଡ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପୂଜା ସମାରୋହର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ଫ୍ଲୋରକୁ ଆସିଛି । ଭୂଷଣ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏକ ମହାନ ଡେବ୍ୟୁ ।"
ପୂଜା ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଦେଇ ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଭାସ, ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି, ଭୂଷଣ କୁମାର, ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗା, ପ୍ରଣୟ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ଶିବ ଚନନା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏକ ଐତିହାସିକ ସିନେମା ଯାତ୍ରା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।" ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଟିମ୍ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏକାଠି ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଚିରଞ୍ଜିବୀ ସ୍ପିରିଟ୍ କ୍ଲାପବୋର୍ଡ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଇଭେଣ୍ଟର ଏକ ଫଟୋରେ, ସେ ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ସେହି ଦିନ ଟିମ୍ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗାଙ୍କ ପୂର୍ବ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ, 'ଆନିମଲ୍' ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନଜର ଆସିବେ । ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ଓବେରୟ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବଂ କାଞ୍ଚନା ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ