ସ୍ପିରିଟ୍ ଅପଡେଟ୍: ଆକ୍ସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଭାସ-ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ, ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଲିଜରେ ହେବନି ବିଳମ୍ୱ । ଗୁଜବକୁ ଖାରଜ କଲେ ନିର୍ମାତା । ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍ । ଫିଲ୍ମର ଏକ ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଭାସ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 12:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଭାସ ଅଭିନୀତ ଓ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ସ୍ପିରିଟ୍" ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, "ସ୍ପିରିଟ୍" ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 20 ଦିନିଆ ଆକ୍ସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ତାଲିମ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜନା ସହ ଜଡିତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗା ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସିନେମାଟିକ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମ ବିଳମ୍ବ ହେବା ବିଷୟରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2027 ରେ ଥିଏଟରରେ ଆସିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମଟି 2027 ଇଦ୍ ସିଜନରେ ଆସିବ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସହ ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବକ୍ସ-ଅଫିସ୍ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ ।
ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହନ କରୁଛି । "ଆନିମଲ୍"ର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସଫଳତା ପରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ଭାଙ୍ଗା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ କ'ଣ ଆଣିବେ । ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନୂତନ ଲୁକ୍ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଅବତାର ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହିତ । "ସ୍ପିରିଟ୍"ରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହିତ ମହିଳା ନାୟିକା ଭାବରେ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିବେକ ଓବେରୟ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି । "ସ୍ପିରିଟ୍" ଏକ ସର୍ବ-ବିଶ୍ୱ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 8 ଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭୂଷଣ କୁମାର, ପ୍ରଣୟ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗା, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରଭାକର ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ