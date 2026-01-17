'ସ୍ପିରିଟ'କୁ ମିଳିଲା ରିଲିଜ ଡେଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ପ୍ରଭାସ-ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'ସ୍ପିରିଟ' ନିର୍ମାତାମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙେକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 10:03 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗା 'ସ୍ପିରିଟ' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ଦିନ ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତା ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । 'ଆନିମଲ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । 2026 ନୂତନ ବର୍ଷର ଦିନ, ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ତ୍ରିପ୍ତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
"ସ୍ପିରିଟ୍"ର ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସ ଶୁକ୍ରବାର, ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ "ସ୍ପିରିଟ୍" ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଦର୍ଶାଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ରିଲିଜ ତାରିଖ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ପ୍ରଭାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସ୍ପିରିଟ୍ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2027 ରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।" ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଇଦ୍ ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।
ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗା ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳତା ପରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଫେରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ, ଆନିମଲ୍ (2023), ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 915 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । ସ୍ପିରିଟ୍ ସହିତ, ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଆକ୍ସନ୍ ଧାରା, ବିଶେଷକରି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆହୁରି ସୀମାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସନ୍ଦୀପ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ । ଭୂଷଣ କୁମାରଙ୍କ ଟି-ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଭଦ୍ରକାଳୀ ପିକଚର୍ସ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସ, ତ୍ରିପ୍ତୀ ସମେତ ପ୍ରକାଶ ରାଜ, କାଞ୍ଚନା ଏବଂ ବିବେକ ଓବୋରୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେଶରୀ ବୀରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିବେକ ଓବରୟ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ନିର୍ମାତା 5 ଟି ଭାଷାରେ ଏକ ଅଡିଓ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। ଟିଜରରେ ପ୍ରଭାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଥିବା ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ