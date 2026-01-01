ETV Bharat / entertainment

ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; 'ସ୍ପିରିଟ'ରୁ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଙ୍ଗାମା

ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

PRABHAS SPIRIT LOOK
PRABHAS SPIRIT LOOK (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 1, 2026 at 1:17 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଭେଟି । ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାସ ଓ ତ୍ରିପ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟରଟି ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସିନେମା। ଦେଖ ତୁମର ଅଜାନୁବାହୁଡୁ / ଅଜାନୁବାହୁ ।" ସନ୍ଦୀପ "ସ୍ପିରିଟ୍"ର ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କୁ ସାର୍ଟଲେସ୍, ଝରକା ପାଖରେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି ତାଙ୍କ ସିଗାରେଟ୍ ଜାଳୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସ ଅଫ୍-ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଦେଶୀ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ଦେଖି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ କମେମ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "୨୦୨୬ ଏକ ଇଚ୍ଛା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଜା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦମ୍ଭ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।" ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଜର ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳାଇ ଦେବ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଭଙ୍ଗାଙ୍କ ପୂର୍ବ କାମ ସହ ଲୁକ୍ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ରଣବିଜୟ ସିଂ ଏକ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମର ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଖାଇବେ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହାକୁ ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡିର ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ପିରିଟ୍ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ବଜାରରେ 1,000 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ।

ସନ୍ଦୀପ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ । ଭୂଷଣ କୁମାରଙ୍କ ଟି-ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଭଦ୍ରକାଳୀ ପିକଚର୍ସ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସ, ତ୍ରିପ୍ତୀ ସମେତ ପ୍ରକାଶ ରାଜ, କାଞ୍ଚନା ଏବଂ ବିବେକ ଓବୋରୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେଶରୀ ବୀରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିବେକ ଓବରୟ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ନିର୍ମାତା 5 ଟି ଭାଷାରେ ଏକ ଅଡିଓ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। ଟିଜରରେ ପ୍ରଭାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଥିବା ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

