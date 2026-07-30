ସୁପରହିରୋ ଭାବେ ପୁଣି ଫେରିଲେ ଟମ ହଲାଣ୍ଡ: ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ'? ଆସିଲା ରିଭ୍ୟୁ
ପରଦାରେ 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡାୟା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି ? ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 1:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ । ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ 'ରାମାୟଣ' ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟ୍ରେଲର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି; ଅନ୍ୟପଟେ, ଲୋକପ୍ରିୟ ହଲିଉଡ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' 5ଟି ଭାଷାରେ ଭାରତୀୟ ପରଦାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଭାବନା ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଡାନିଏଲ୍ କ୍ରେଟନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ପୁଣି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଲିଉଡ୍ ଦମ୍ପତି ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡାୟା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...
‘ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ’ ରିଭ୍ୟୁ
ସିନେମା ପ୍ରେମୀମାନେ ଏକ୍ସରେ 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହାକୁ 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ 2' ପରଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କିସ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ମୋର ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । ଏହି କିସ୍ତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ; କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଯୋଗ କରେ । ଏହା ଏକ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତେ ଏକ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି ।"
#SpidermanBrandNewDay is everything fans have been missing from the MCU! Truly feels like the BEST of Spider-Man, a mix of the action and grounded story in @insomniacgames, the swinging cinematography of TASM’s, and the heart of Raimi’s original trilogy. LOVED IT! 👍👍 https://t.co/TI2hfMqbS3— Casey Foreman (@CaseyForemanTV) July 30, 2026
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଚମତ୍କାର, ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଢଙ୍ଗରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତଥାପି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଢାଳିଦିଏ । ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ମ ।"
#SpiderMan Brand New Day is a mixed bag. It evokes the very best and the very worst of Sam Raimi’s Spider-Man trilogy. The first 20 minutes are quintessential comic book Spidey and do for Spider-Man what the first 20 minutes of Matt Reeves’ The Batman did for Batman. The film… pic.twitter.com/Ou2HbF3Wlh— The HoloFiles - Movie/TV News & Reviews (@theholofiles) July 28, 2026
Just got home from watching #SpiderManBrandNewDay … Arguably the best action scenes in any Spider-Man movie. Overall I think I loved No Way Home a little bit more, but this was still damn good. Looking forward to seeing it again.— Justin (@Scotchoholic) July 30, 2026
ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଶେଷ କିସ୍ତିକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପ୍ରତି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିଲି ।" ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର, ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡାୟା, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।
#SpidermanBrandNewDay 🎥— KRITHIK_SURIYA (@VKrithikraj) July 30, 2026
A movie with emotions, stunts, love that works good 😎. Good first half followed by superb second half. Tom and zendaya done good performance.
3D was superb and background music 🎶 superb.
Rating:3.75/5
.#SpidermanBrandNewDay— Auro (@aurosk_07) July 30, 2026
For those of us who grew up watching Marvel and Spider-Man movies, the happiness this film gives is truly something special.
A peak emotionally driven film that connects deeply with the audience, especially MCU fans. ❤️🔥#TomHolland Love U man 🔥❤️❤️ https://t.co/2vMBklttsQ pic.twitter.com/E3vTIirnNJ
'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ଫିଲ୍ମରେ, ପିଟର ପାର୍କର (ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ) ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ପାଆନ୍ତି । ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣା ପରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇଛି; ଏପରିକି ଏମଜେ ଏବଂ ନେଡ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ପିଟର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏକ ଏକାକୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। କାହାଣୀଟି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ଉପରେ ଏକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ସମୟରେ, ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ - କେବଳ ଜଣେ ସୁପରହିରୋ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମସିହା ବନି ଫେରନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ରାମାୟଣ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ: ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର ଓ ରାବଣ ଲୁକରେ ୟଶ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଚଙ୍କ ଝଲକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ