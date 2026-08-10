'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନ୍ୟୁ ଡେ': 11 ଦିନରେ ଭାରତରେ ୫୦୦ କୋଟି ପାର୍
ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନ୍ୟୁ ଡେ 11 ଦିନରେ ଭାରତରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ପ୍ରଥମ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଭାବେନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 1:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି । ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ସୁପରହିରୋ ଫିଲ୍ମଟି 11 ଦିନରେ ଭାରତରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି ।
ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୭୨.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହା ୫୯.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୮୪.୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମଟି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୯୨.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ବାକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା । ୫ମ ଦିନ ୨୮.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଏବଂ ୭ମ ଦିନ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୬.୦୧ କୋଟି ଏବଂ ୨୦.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ୩୩୪.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ସୁପରହିରୋ ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇନାହିଁ । ଏହା ୮ମ ଦିନରେ ୧୭.୦୪ କୋଟି ଏବଂ ୯ମ ଦିନରେ ୧୭.୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଦଶମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ୩୭.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୧୧ମ ଦିନରେ ଆଉ ୪୧.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ୪୧୫.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭାରତରେ ଗ୍ରସ କଲେକ୍ସନରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି, ଯାହା ଦେଶର ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଫିଲ୍ମ ।
ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ: ୩୩୪.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ନବମ ଦିନ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର)- ୧୭.୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଦଶମ ଦିନ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର)- ୩୭.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଏକାଦଶ ଦିନ (ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର)- ୪୧.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୋଟ ୪୧୫.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ପୂର୍ବରୁ, ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଏଣ୍ଡଗେମ୍ ଏବଂ ଅବତାର: ଦି ୱେ ଅଫ୍ ୱାଟର ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହଲିଉଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଜେମ୍ସ କାମେରୁନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୪୭୭.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଏଣ୍ଡଗେମ୍ ପ୍ରାୟ ୪୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ଏବେ ସେହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତରେ ହଲିଉଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଭାଷା ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି । ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 1.67 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆୟ କରିଛି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ 655 ନିୟୁତ ଡଲାର ଅବଦାନ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ବଜାର ପ୍ରାୟ 1.01 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଯୋଡ଼ିଛି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଏହା ଘରୋଇ ଭାବରେ 360 ନିୟୁତ ଡଲାର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଏଣ୍ଡଗେମ୍ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଓପନିଂ-ସପ୍ତାହନ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହା ଘରୋଇ ଭାବରେ 500 ନିୟୁତ ଡଲାର ଛୁଇଁବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 1 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
ଏହି ସଫଳତା ଫିଲ୍ମଟିକୁ ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ନୋ ୱେ ହୋମ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହା 2021 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 253 ନିୟୁତ ଡଲାର ଆୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1.9 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ଏବେ ନିଜର ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଭାରତରେ ଏହାର 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ହଲିଉଡ୍ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଚରିତ୍ରର ବିପୁଳ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୁପରହିରୋ ଭାବେ ପୁଣି ଫେରିଲେ ଟମ ହଲାଣ୍ଡ: ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ'? ଆସିଲା ରିଭ୍ୟୁ
'ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଏଣ୍ଡଗେମ୍'ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ', କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ