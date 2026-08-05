ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ କ୍ରେଜ: ବିଶ୍ୱରେ 1 ବିଲିୟନ ଡଲାର କଲାଣି ଆୟ, ଭାରତରେ କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି
କମାଲ କରୁଛି 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' । କେବଳ ବିଶ୍ୱରେ ନୁହଁ ଭାରତରେ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର କରିଛି ଫିଲ୍ମ । ଜାଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 12:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡଙ୍କ 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଦିନ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର କରୁଛି । ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଫିଲ୍ମ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ମାର୍ଭେଲ୍ ସୁପରହିରୋ ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ମାତ୍ର ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ 60.60 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିପୁଳ ଓପନିଂ କରିବା ପରେ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି । ସେହିପରି ଫିଲ୍ମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ଭାରତରେ 21.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ସୋମବାର ଫିଲ୍ମଟି 23.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ହ୍ରାସ ପ୍ରାୟ 9.7 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଏହାର ମୋଟ ଭାରତ କଲେକ୍ସନ 303.25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମୋଟ ସଂଗ୍ରହ 362.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 60.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ତା’ପରେ ଶୁକ୍ରବାର 49.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ପରେ ଶନିବାର ଫିଲ୍ମଟି ୭୦.୨୫ କୋଟି ଏବଂ ରବିବାର ୭୭.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ସୋମବାର ୨୩.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ୨୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
Big potatoes.— Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) August 5, 2026
Thank you to the fans for helping #SpiderManBrandNewDay make box office history! Don’t miss the #1 movie in the WORLD – now playing in theatres. Get tickets. https://t.co/Gm9mNYn2jJ pic.twitter.com/4ZJdoZAs3x
ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ (ଇଣ୍ଡିଆ ନେଟ୍)
- ପ୍ରଥମ ଦିନ- ୬୦.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୨ୟ ଦିନ- ୪୯.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୩ୟ ଦିନ- ୭୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୪ର୍ଥ ଦିନ- ୭୭.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୫ମ ଦିନ- ୨୩.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୬ଷ୍ଠ ଦିନ- ୨୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୋଟ ୩୦୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ କଲେକ୍ସନ
ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ମାତ୍ର 6 ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଏଣ୍ଡଗେମ୍ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ୪୦୭ ନିୟୁତ ଡଲାର ଏବଂ ବିଦେଶରେ ୬୪୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର ଆୟ ୧.୦୫୩ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାରେ ଓପନିଂ ସପ୍ତାହରେ ରେକର୍ଡ ୩୬୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ଓପନିଂ ।
Spider-Man Brand New Day— David_ (@Daveisbackk) August 5, 2026
#SpiderManBrandNewDay
1 pic.twitter.com/g0kcrD1x0r
ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଗତି ସହିତ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜୀବନକାଳର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆୟକୁ ପଛରେ ପକାଇସାରିଛି ଯେପରିକି ଦ ଓଡିସି, ମାଇକେଲ, ଦ ସୁପର ମାରିଓ ଗାଲାକ୍ସି ମୁଭି, ଦ ଡେଭିଲ୍ ୱେୟର୍ସ ପ୍ରାଡା 2 ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲ୍ ମେରୀ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବେ 2026 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ 2 ବିଲିୟନ ଡଲାର ପାର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡଙ୍କ ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଜୟ । ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ନୋ ୱେ ହୋମ୍ (2021) ପରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ ହେଉଛି ମାର୍ଭେଲ୍ ସିନେମାଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସର 38ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ MCU ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଡାନିଏଲ୍ କ୍ରେଟନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ ପିଟର ପାର୍କର/ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜେଣ୍ଡାୟା, ସାଡି ସିଙ୍କ, ଜାକବ୍ ବାଟାଲନ୍, ଜନ୍ ବର୍ଥାଲ୍, ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ପଗ୍, ଟ୍ରାମେଲ୍ ଟିଲମ୍ୟାନ୍, ମାରିସା ଟୋମାଇ ଏବଂ ମାର୍କ ରୁଫାଲୋ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଏଣ୍ଡଗେମ୍'ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ', କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ସୁପରହିରୋ ଭାବେ ପୁଣି ଫେରିଲେ ଟମ ହଲାଣ୍ଡ: ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ'? ଆସିଲା ରିଭ୍ୟୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ