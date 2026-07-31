'ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଏଣ୍ଡଗେମ୍'ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ', କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ଧମାକା କରିଛି । ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ କରିଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 1:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାର୍ଭେଲ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଏଣ୍ଡଗେମ୍' (୨୦୧୯) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦ ଓଡିସି' କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଛି ।
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୭,୨୫୦ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ୬୦.୬୦ କୋଟିର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଦେଶରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୭୨.୪୪ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ରେକର୍ଡ 'ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଏଣ୍ଡଗେମ୍' ଦ୍ୱାରା ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୫୪ କୋଟି ମୋଟ ଏବଂ ୬୫ କୋଟି ଗ୍ରସ୍ ଆୟ କରିଥିଲା । ଏବେ 'ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ୭୨.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ ସହିତ, ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।
ଭାରତ ସାରା ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋଟ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ୭୨.୩ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନକାରୀ ଥିଲା, ଯାହା ଆନୁମାନିକ ୩୨.୨୫ କୋଟି ନେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା; ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆନୁମାନିକ ୨୨ କୋଟି ନେଟ୍ ଆୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣ ଆନୁମାନିକ ୩ କୋଟି ନେଟ୍ ଆୟ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରାୟ ୩.୨୫ କୋଟି ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା । ଉଭୟ ଭାଷା ୬୫-୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ।
ଭାରତ ମୋଟ 72.44 କୋଟି
ଇଂରାଜୀ 32.25 କୋଟି (ମୋଟ କଲେକ୍ସନ)
ହିନ୍ଦୀ 22 କୋଟି (ମୋଟ କଲେକ୍ସନ)
ତାମିଲ 3 କୋଟି (ମୋଟ କଲେକ୍ସନ)
ତେଲୁଗୁ 3.25 କୋଟି (ମୋଟ କଲେକ୍ସନ)
ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଡାନିଏଲ୍ କ୍ରେଟନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ନୋ ୱେ ହୋମ୍' ର ଘଟଣା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଟର ପାର୍କର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଭୁଲିଯିବା ପରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କ ସହିତ ପିଟର ପାର୍କର ଭାବରେ ଫେରିଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାଡି ସିଙ୍କ, ଜନ୍ ବର୍ନଥାଲ୍ ଏବଂ ମାର୍କ ରୁଫାଲୋ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୁପରହିରୋ ଭାବେ ପୁଣି ଫେରିଲେ ଟମ ହଲାଣ୍ଡ: ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ'? ଆସିଲା ରିଭ୍ୟୁ
ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କନଫର୍ମ କଲେ ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଫେମ୍ ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ