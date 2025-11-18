ଗୀତ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢା; ଓଲିଉଡକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 15 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଭେଟି
ସ୍ୟାଡ୍ ଗୀତ ହେଉ କି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅବା ପାର୍ଟି ସଙ୍ଗ୍ ହେଉ ସବୁଥିରେ ମାହିର । 15 ହଜାରରୁ ଭର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ମତୁଆଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଲିଉଡର ଅରିଜିତ ସିଂ...ଯିଏ ନିଜ କଣ୍ଠ ଯାଦୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ସ୍ୟାଡ୍ ଗୀତ ହେଉ କି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅବା ପାର୍ଟି ସଙ୍ଗ୍ ହେଉ ସବୁଥିରେ ମାହିର ସେ । ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଗାଇଥାନ୍ତି ଗୀତ । ଏପରିକି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ କରିଥାନ୍ତି ତିଆରି । ଫିଲ୍ମ ହେଉ ଅବା ଆଲବମ୍ ସବୁ ଗୀତ ପାଇଁ ଖୋଜା ପଡିଥାନ୍ତି ସେ । ଓଲିଉଡକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ପାଇଁ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେବା ସହ ହୋଇଯାଏ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ । ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଓ 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଲବମରେ ନିଜ କଣ୍ଠଦାନ କରି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ । ସେ ଏପରି ଜଣେ କଳାକାର ଯାହାଙ୍କ ଗୀତରେ ଶ୍ରୋତା ମତୁଆଲା । ତେବେ ସେ କିଏ ? ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର, ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଓ ହିଟ୍ ଗୀତ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା...
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । 'ଆଜି ରାତି ଗଲେ ପାହି, ଜଳିବ ମୋ ଜୁଇ...', 'ସରିଗଲା ଆୟୁଷ', 'ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚଯିବି' ଭଳି ଦୁଃଖଭରା ଗୀତ ଭେଟି ଦେଇ ଆଜି ସତସତିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲେ ହ୍ୟୁମାନ । ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନଭେମ୍ୱର 17 ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଏପରି ହଠାତ୍ ବିୟୋଗ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ଏମିିତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାରକୁ ହରାଇ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ହରାଇବା ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ।
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ରେକଗାଉଣ୍ଡ:
ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନଭେମ୍ବର ୨୫, ୧୯୯୦ରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କାରଣ ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଙ୍ଗୀତ ଐତିହ୍ୟ ସହ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କବି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଗୀତ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା ନିଶା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଠୁ ଆସିଥିଲା । ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ (ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ବୟସ)ରୁ ହିଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଛାଡିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ନିଜ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଦୁବର୍ଳତା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବନାଇଦେଇଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିତ ସିଂ ଭାବେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟ ।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା:
୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲର "ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା" ନାମକ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଓ ଆଲବମ ପାଇଁ ଗଦୀତ ଗାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନବୁଲିଥିଲେ । ହେଲେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନଥିଲେ । ପରେ ସେ ଏହି ରିଆଲିଟି ଶୋ' ରେ ବିଜେତା ଭାବେ ଜିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ସୁପରିଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ 'ଇସ୍କ ତୁ ହି ତୁ' ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଗପ ହେଲେ ବି ସତ' ଫିଲ୍ମରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଗୀତଟି ପ୍ରଚୁର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହୋଇଗଲେ । ସେ ସେବେଠାରୁ ସେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ, ଆଲବମ୍ ଏବଂ ମୋଶନ୍ ପିକ୍ଚର ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ।
ହ୍ୟୁମାନ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟତୀତ "ମେରା ୟେ ଜାହାଁ" ନାମକ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଆଲବମ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ, ସେ 'ତୁମା ଓଥା ତଳେ', 'ନିଶ୍ୱାସ', ବେଖୁଦି' ଏବଂ 'ଚେହେରା' ଭଳି ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଆଲବମରେ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - ଇସ୍କ ତୁ ହି ତୁ, ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଗପା ହେଲେ ଭି ସତା, ବେବି, ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ପିଲାଟା ବିଗିଡି ଗଲା, ବଜରଙ୍ଗୀ, ଅଭୟ, ଇତ୍ୟାଦି - ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମରୁ ଅନେକ ଟ୍ରାକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ହିଟ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଲଭ ୟୁ ହମେସା, ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ, ବେବି, ପ୍ରେମ ନିଶା ନିଆରା ନିଆରା, ତୁ ମୋ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀ, ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ, ଲୈଲା ଲୈଲା, ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା, 4 ଇଡିଅଡସ, ବ୍ଲାକମେଲ, ଇସ୍କ ପୁଣିଥରେ, ପ୍ରେମ କୁମାର ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କର୍ମ' ଗୀତ 'ଚିରିଂ ଚିରିଂ'ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ । ଯାହା ବେଶ ଲେକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' ରେ 'କେରା କେରା' ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବି ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମାଆ ସେଫାଳୀ ସୁନା, ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ର ଓ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି । "ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଜିନ୍ ୨" ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଓ ଶ୍ରୀୟା । ଉଭୟ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ।
ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର:
୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ହ୍ୟୁମେନ ସାଗର ତାଙ୍କ ଗାୟନ କ୍ୟାରିଅର ସହିତ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି:
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ''ହ୍ୟୁମାନ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ । ଆମେ କହିବୁନି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛୁ । ସେ ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବେ ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ ।'
ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଲିଉଡକୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦରକାର ଥିଲା । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି । ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଗାୟକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ବଲିଉଡ ଖୋଜୁଥିଲା । ହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ମୋତେ ବହୁତ ମତ୍ମାହତ କରିଛି ।''
ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରକୁ ହରାଇଲା । ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ଗୀତ ଆମର ଭାବନାକୁ ବହନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।''
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ''କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି । ଆମେ ତୁମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହରାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ । ତାଙ୍କ ପରି କଳାକାର କେବେ ନଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ହେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।''
