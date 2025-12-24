ETV Bharat / entertainment

କଣ୍ଠରେ ଯାଦୁ...ଗୀତରେ ମଧୁରତା...ବଲିଉଡ ଗାୟକଙ୍କୁ ବି ଦେଉଥିଲେ ମାତ୍, କମ୍ ବୟସରେ ଓଲିଉଡ ସେନସେସନ

2025 ଓଲିଉଡ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ । ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ନାଁ କମାଇ ଚାଲିଗଲେ ପରପାରି,ଛାଡିଗଲେ ଭିନ୍ନ ଛାପ । ଯାହାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର । ସେ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ...

humane sagar
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର (ETV Bharat Odisha/special arrangement)
ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

Ollywood Sensation Singer Humane Sagar: ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ... କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ଲିଭିଯିବ 2025 ବର୍ଷ । ପୁଣି ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ବର୍ଷ 2026 । ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ । ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣାଇବାକୁ ଲୋକେ ଯେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ (2025)ର କିଛି ସ୍ମୃତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଚାପ ହୋଇ ରହିବ । 2025ରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମନରୁ ଲିଭିବ ନାହିଁ । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏ ପେଶାରେ ଜଣେ ଗାୟକ ଥିଲେ । ସେ କେବଳ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ୍ କରିଥିଲେ ବରଂ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ବି ନୂଆ ଛୁଙ୍କ ଭରିଦେଇଥିଲେ । ଯେତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ଶିଖର ଛୁଇଁଥିଲେ ସେତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲବିଦା କହି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ଯାଦୁ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସ୍ପେଶାଲ (ETV Bharat Odisha)

ବଲାଙ୍ଗୀର ଯୁବକ...ମନରେ ଅସୁମାରି ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ କିଛି ବନିବାର ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି, ଭାବିଥିଲେ ହେବେ ଜଣେ ଗାୟକ । ଗାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ । ପରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ବି କଲେ ସେ ଆଉ ପାଲଟିଗଲେ ସେନସେସନ । ଖୁବ କମ ବୟସରେ ଛୁଇଁଥିଲେ ସଫଳତା ଆଉ ସାଜିଗଲେ ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ । ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଉ ଅବା ସ୍ୟାଡ, ଭଜନ ହେଉ ଅବା ସୋଲୋ ଗୀତ ସବୁଥିରେ ସେ ମାହିର୍ । ନିଜ କଣ୍ଠର ଯାଦୁରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ପାଗଳ । ସେ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇବିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲପାଇବା ବି ଶିଖାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ବୋଲା ଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିତ ସିଂ । ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ସେ ଆଜି ଏଠି ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ଥିଲେ ଅନଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେଡ଼ । କାରଣ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟର ଯାଦୁ ଥିଲା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ । ତାଙ୍କ ଗାୟିକାର ତୁଳନା ନାହିଁ । ଆଜି କେହି ବି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳ ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଅକୁହା କଥା ନେଇ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା....

humane sagar
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର (ETV Bharat Odisha/special arrangement)

ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେବାର ଇଚ୍ଛା

ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗ ଗାଁରେ 25 ନଭେମ୍ବର 1990ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ସାଗର ଜଣେ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ । ସେହିପରି ମାଆ ସେଫାଳି ସୁନା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗାୟିକା ଥିଲେ । ଏହା ଛଡା ତାଙ୍କ ମା' ବାପା ତାଙ୍କ ଅଜା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ବଂଶଗତ ଥିଲା । ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅଜା ଓ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏଠିକାର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ।

humane sagar
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର (ETV Bharat Odisha/special arrangement)

ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା

ଏହାପରେ ସେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 2012 ରେ ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ଗାୟିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମୁଁ ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଂଗୀତଜ୍ଞନ ପଙ୍କଜ ଜାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ଶୁଫି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା । ଏପରିକି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଛାଡିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ନିଜ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ।

ହ୍ୟୁମାନ ଏପରି କଲେ ଓଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେଠି ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପଙ୍କକ ଜାଳଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସେ ନିଜକୁ ଫାଇନ ଟ୍ୟୁନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2012 ସେ ପୁଣି ସେହି ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ "ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା" ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ଏହି ସ୍ୱର ଦିନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରିବ । ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ । ଯାହାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ନ ଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲବମ୍ ଓ ସିନେମାରେ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ସହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ।

ଏହି ଗୀତ ବଦଳାଇଥିଲା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କୁ 2018ରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ଇସ୍କ ତୁ ହି ତୁ' ର ଟାଇଟଲ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ସୁଫିୟାନା ଶୈଳୀର ଗୀତ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ ହୋଇ ଥିଲା । ଏକ ଟିଭି ଶୋ' ରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 6 ଦିନର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଗପ ହେଲେ ବି ସତ' ଫିଲ୍ମରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଗୀତଟି ପ୍ରଚୁର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହୋଇଗଲେ । ସେ ସେବେଠାରୁ ସେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ, ଆଲବମ୍ ଏବଂ ମୋଶନ୍ ପିକ୍ଚର ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସଫଳାତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ।

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ

ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ "ମରିଯିବି ଧନ ତୋବିନା", " କେମିତି ଭୁଲିବି ସେ ଅଭୁଲା ଦିନ", "ଏଡ଼େ ବୈମାନି ତୁ", "ରାତି ପାହିଗଲେ ଜଳିବ ମୋ ଜୁଇରେ", ''ଆଖି ପଲକେ ମୋ ତୁ ଭଲ ପାଏ ମୁ", "ଭିଜେଇ ଜା ଥରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ", "ଜାନୁ ତୁମେ ଚମକୁଛ ଏତେ କାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ", " ତୁମ ଓଠ ତଳେ", "ତୋ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ମୁ","ତୋ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ମୁଁ ଆଜି","ହାଏ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋତେ ସାରି ଦେଲାରେ", "ତୋ ହୃଦୟ ତଳେ ମୁଁ" ଭଳି ଗୀତ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ଅବଧୀରେ 350 ରୁ ଅଧିକ ସିନେମା ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ଏହା ଛଡା ଶତାଧିକ ଆଲବମ ଗୀତ ଆଜିବି ସବୁଠି ଲୋକ ପ୍ରିୟ ହୋଇରହିଛି । ଏଥିସହ ସେ ବିିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଭ ଶୋ' କରି ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୀତ ଗାଇବା ଶୈଳୀରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସେନସେସନ ପାଲଟିଥିଲେ ।

humane sagar with mother
humane sagar with mother (ETV Bharat Odisha/special arrangement)

ହରାଇଲେ ବାପା ଓ ସାନ ଭାଇ

ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା । ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହି ଚଲା ବାଟରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡିଲା । ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟକୋଚେରୀରେ ଫସିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବାପା, ତାପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇଲେ । ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ କଳହର ଶିକାର ହୋଇ ଝିଅଠୁ ରହିଲେ ଅଲଗା । କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ମାଆ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସବୁ କିଛି ଥିଲେ । ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନ୍ୟୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଝିରେ ଛାଡି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ।

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା କଳାବାଦଲ

ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମା'ଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୀତ ପରେ ଗୀତ ଗାଇ ସଫଳତା ପାଇଆସିଥିଲେ । ଏପରିକି ସବୁ ଲାଇଭ ପୋଗ୍ରାମରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବାପା ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ଶୋ' ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯାହାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ତାଙ୍କ ହାତ କେବେ ନ ଛାଡ । ଏଭଳି ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ସେ ନିଜେ ବି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ।

ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ, ହେଲେ ତିଷ୍ଠିଲାନି ସମ୍ପର୍କ

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଖାସ୍ ନଥିଲା । ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠିଲା ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ରିଆଲିଟି ଶୋ' ରେ ଥିବା ବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ 2017ରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତ ଓ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଭରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଇନର କାଠଗଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଂଚି ଥିଲା । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା ।

humane sagar with mother
humane sagar with mother (ETV Bharat Odisha/special arrangement)

ସହିପାରିଲେନି ଦୁଃଖ, ନେଲେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ

ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ । ଚିନ୍ତା, ବିବ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏହା ପରେ ବି ସେ ନିଜ କାମ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ । ଦେହ ଖରାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଶୋ' କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ରାଉରକେଲା କାନ୍ତପଡାରେ ଶୋ' କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ପାରିନଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । 2025, ନଭେମ୍ୱର 14ରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ନଭେମ୍ୱର 17 ତାରିଖରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ସତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିନଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାଙ୍କର 35ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା । ହେଲେ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନ ଦୀପ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଏପରି ହଠାତ୍ ବିୟୋଗ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ ।

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ

''ମୁଁ କୋଳରେ ଖେଳି ହୋଇଥିଲା ବଡ଼...''

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ତଥା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗାୟକ ପଙ୍କଜ ଜାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା । ଛୋଟ ଦିନରୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଓ ଆମ ସହ ସବୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ । ଆମ ପରିବାର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସବୁବେଳେ ମୋଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଗୁରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ରଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲେ । ପରେ ମୁଁ ଟିଟିଲାଗଡରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ କରିବା ପରେ ସେ ଏଠି ଆସି ମୋ ଠୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଶିଖିଥିଲେ । ଆମେ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲୁ । ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସିକାଲ ଓ ଶୁଫି ଗାଇବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗାୟିକିରେ ସୁଫିଆନ ଝୁଙ୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗଜଲ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଉତ୍ସାହରେ ଗାଉଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସେଭଳି ଥିଲା । ମୋତେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯାହା ଗାଇଲା ତାହା ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା । ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ କୋଳରେ ଖେଳାଇ ଏତେ ସଫଳ କରିଥିଲି ସେ ଆଉ ନାହିଁ ।"

"ଶରୀର ନୁହଁ ମୋ କଣ୍ଠ ବି ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି"

ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ, ''ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୋର ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ । ସେ ମୋର କଣ୍ଠ ଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଏକା ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା କରିଥିଲେ । ଖୁବ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ । ତାଙ୍କ ଭଳି କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ତିଆରି ହେବେ ନାହିଁ । ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ସହ ହେବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି କବରରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନୁହଁ ମୋ କଣ୍ଠ ବି ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ।''


''ଯାହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢିଥିଲି, ତା କବରରେ ଆଜି ଦେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି''

''ଯାହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢି ଥିଲି, ତା କବରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ମର୍ମାହତ କରିଛି । " ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା " ହ୍ୟୁମାନ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଦୁନିଆ ଜିତିଥିଲେ । ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବେଶ ଖ୍ୟାତି ପାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଯୋଗଜନ୍ମା ଭଳି ସେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଭରଣା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।"

''ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ''

ସେହପରି ହ୍ୟୁମାନ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥିବା ସିନେ ନିର୍ମାତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ୍ରାମହା କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲି । 8-10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମିଶିଥିଲି । ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳା ଭରପୁର ଥିଲା । ଖୁବ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ ସେ । ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମଧୁର କଣ୍ଠ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ କରିପାରିଥିଲେ । ମୋର ଦୁଇଟି ଗୀତ ସେ ଗାଇଥିଲେ । ସେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନମ୍ର ଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ।"

"ସେ ଯାହା ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନାହିଁ''


"ସେ ଯାହା ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ କେହି କରି ପାରିବେନାହିଁ ।'' ସେହପରି ଗାୟିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଟୁ । ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ସେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବା । ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କରିବା । ହେଲେ ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ସେ ନାହାନ୍ତି । ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ ।"

''ମୋ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ରହିଗଲା ଅଧୁରା''

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ସେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଥିଲେ । ମୋତେ ଦାଦା ବୋଲି କହି ଆସୁଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ମୋ ସହ ଦେଖା ହେଲେ ସହର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୀତ ସେ ଗାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ହେଲେ ତାହା ଅଧୁରା ରହିଗଲା । ଶେଷ ଥର ଆମେ କଟକରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲୁ ଓ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆସିଲେ ଦେଖାହେବ ଭୋଜି କରିବା ହେଲେ ତାହା ଅଧୁରା ରହିଗଲା ସେ ଆଉ କେବେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବା ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇଁ ଏକ ବଡ କ୍ଷତି ଅଟେ । ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖି ଥାଆନ୍ତୁ । ଏମିତି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୁଁ ନିଜେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିବି ।"

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ କି ନ୍ୟାୟ ?

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ମାଆ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଳିମିଶି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦେଇଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଗତକାଲି (ଡିସେମ୍ୱର 21)ରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୃଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା' ଶେଫାଳି ସୁନା କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ସେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବାନ୍ଧବୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ନା ହତ୍ୟା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ? ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସତ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଓ ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ? ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।

ବଲାଙ୍ଗୀର, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

