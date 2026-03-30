ହୋଟେଲ ବୟରୁ ରୁପେଲି ପରଦା ! କେମିତି ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର ଚନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରା
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢା ଛାଡି କେରଳରେ କରୁଥଲେ ହୋଟେଲ କାମ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଡିସନ୍ ଆଣିଦେଲା ଟର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ୍, ଆଜି କଳା ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା... ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 12:43 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଖଟୁଥିଲେ...ହେଲେ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଥିଲା ଲାଇଟ୍.. କ୍ୟାମେରା.. ଆକ୍ସନ...ର ଦୃଶ୍ୟ । ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆକ୍ଟର୍ ହେବା ହେଲେ ବାରମ୍ୱାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ କଳା ଜଗତରେ ପଶିବାର ସୁଯୋଗ । ଅଡିସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ହେଲେ ମାରୁଥିଲେ ଫେଲ୍ । ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଛାଡିନଥିଲେ । କୁହନ୍ତି ନା ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାର ମନୋବଳ ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ମନରେ କର ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବ । ହୋଟେଲ୍ ବୟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଆଜି ରୁପେଲି ପରଦାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା । କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କଥା....
ପିଲାଦିନରୁ ଥିଲା ଆକ୍ଟର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାତ୍ରା ନଥିଲା ଏତେ ସହଜ
ସୋରଡା- ବଡଗଡ଼ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବରଦା ଗାଁର ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସେତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିବା ଚନ୍ଦୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନରୁ ଥିଲା ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ । ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ହେବେ ଜଣେ କଳାକାର । ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ୍ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଉନଥିଲା ସାଥ୍ । ବାରମ୍ୱାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଉନଥିଲେ ସୁଯୋଗ । ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଓ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ ପାଠପଢା ଛାଡି କାମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ।
ଓଲିଉଡରେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ଦାଦନ ସାଜିବାକୁ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ
ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା । ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭଳି କେରଳକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ସେ ଜଣେ ହୋଟେଲରେ ହୋଟେଲ ବୟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିନଥିଲା ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଡିସନ୍ ଆଣିଦେଲା ଟର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ୍
ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁ କରୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ନଜର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଚ ଉପରେ । ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇଦେଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଏକ ଅଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ କାମରୁ ଛୁଟି ନେଇ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ଅଡିସନ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଟର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ନିଜର କଳା ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ବଲିଉଡ୍ରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । ଏହାପରେ ଚନ୍ଦୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍, ୱେବ୍ ସିରିଜ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଘରୋଇ ମନେୋରଞ୍ଜନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର ଗୋଲ୍ଡରେ ପ୍ରସାରିତ ‘ରାଧା କୃଷ୍ଣ’ ସିରିଏଲରେ ସେ ମାଲୟାଲାମ୍ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆଜି ବନିଛନ୍ତି କଳାଜଗତର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ଅଭିନୟର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସେ ରାତାରାତି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ବୟରୁ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା କଳାକାର ଭାବେ ପରିଚିତି ଦେଇଥିଲା । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଥିବା ଚନ୍ଦୁଙ୍କୁ କେବଳ ପରିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳ ଉତ୍ସାହର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ପିଲାର ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।
'ଭଲ ଅଭିନେତା ହେବି'
ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ଚନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି, ''ମୋର ସିନେମା ଜଗତରେ ହିଁ ମୁଁ କ୍ୟାରିଅର ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆହୁରି ଭଲ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ଏପରିକି ଯଦି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡିଶାକୁ ଫେରି କାମ କରିବି ।''
ତେବେ ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ଅନେକ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡୁଥିବାବେଳେ ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର