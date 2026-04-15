ରାମାୟାଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ କି ରାମ ଓ ରାବଣ ? ରାଜ୍ ଖୋଲିଲେ ୟଶ୍
ରାମାୟଣ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଚଳିତବର୍ଷ ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆଗାମୀ ଭାଗ 2027 ମସିହାରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।
Published : April 15, 2026 at 7:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ସିନେମା 'ରାମାୟଣ' ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ନୂଆ ଖବର ବାହାରକୁ ଆସିଛି । ସାଉଥ୍ ଅଭିନେତା ୟଶ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସିନେମା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନୂଆ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ମହାକାବ୍ୟ ରାମୟଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସିନେମାରେ ରାମ ଭୂମିକାରେ ରଣବୀର କପୁର ଓ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ୟଶ ପରଦାରେ ରାଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଉଭୟ ଅଭିନେତା ରାମାୟଣର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ଅଭିନେତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପରଦାରେ ଏକାଠି ଆସିବେ ରାମ ଓ ରାବଣ:
ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମୟଣ ସିନେମା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସମୟରେ ସାଉଥ୍ ଅଭିନେତା ୟଶ୍ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାମ ଓ ରାବଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ କିମ୍ବା ନାହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାମ ଓ ରାବଣ ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ ନାହିଁ । କେବଳ 2ୟ ଭାଗରେ ଏହି 2 ଭୂମିକାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଯାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।"
ରଣବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ୟଶ:
ୟଶ ନିଜର କୋ-ଷ୍ଟାର ରଣବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ୟଶ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ଥର ଦେଖା ହୋଇଛୁ । ରଣବୀର ଜଣେ ଦମ୍ଦାର ଅଭିନେତା ।" ଏହା ସହିତ ଅଭିନେତା ଜଣକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରା ଟିମ୍ ରାମାୟଣ ପରି ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ ଓ ଅସାଧାରଣ ସିନେମା ପଛରେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ରାବଣ ଚରିତ୍ର ପଛରେ ଫିଲୋସେଫି:
ୟଶ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ପଛରେ ଥିବା ଫିଲୋସେଫି ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଭଲ ଓ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ । ବରଂ ଆପଣ ସବୁ ଦିଗରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ରାବଣ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ କେବଳ ନିଜର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, ସଙ୍ଗୀତରେ ଆପଣ ପାରଦର୍ଶୀ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ପରିଭାଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଏହି ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲି ।"
ରାମାୟଣ ସିନେମା ବିଷୟରେ କିଛି:
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମାୟଣ ସିନେମାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ସିନେମାଟି 2ଟି ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଜେଟ ସହିତ ବହୁ ଆଧୁନିକ CGI ଓ VFXର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଚଳିତବର୍ଷ ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆଗାମୀ ଭାଗ 2027 ମସିହାରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।