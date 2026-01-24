ETV Bharat / entertainment

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବାୟୋପିକ: ଲୁଭ ରଞ୍ଜନ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ରଣବୀର-ଆୟୁଷ୍ମାନ ନୁହଁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ କରିବେ ଅଭିନୟ

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ବିଷୟରେ ଲୁଭ ରଞ୍ଜନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମଟି ଶେଷରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପେ7ାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଓ କିଏ ଅଭିନୟ କରିବେ ସୌରଭଙ୍କ ଭୂମିକା । ସେନେଇ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତୁ ଝୁଠି ମେ ମକ୍କାର, ପ୍ୟାର କା ପଞ୍ଚନାମା, ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ ଏବଂ ସୋନୁ କେ ଟିଟୁ କି ସ୍ୱିଟି ଭଳି ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଲୁଭ ରଞ୍ଜନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବେ । ସେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାୟାର ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଲୁଭ ରଞ୍ଜନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଫ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ତଥାପି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାହାଣୀ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାୟାର ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବାୟୋପିକର କାହାଣୀ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ବାୟୋପିକ୍ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଏବଂ ସୁଟିଂ କୋଲକାତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ।

ସେହିପରି, ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତା ରାଜକୁମାର ରାଓ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ, ଅଭିନେତା ଜଣେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ନିପୁଣ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଖେଳ ଶୈଳୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଥିଲା ।

ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ଲୁଭ ରଞ୍ଜନ କିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ-କମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ଲୁଭ ରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ହେବି ଯାହାର ଅଦ୍ଭୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ-କମ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। କେତେକ ସମୟରେ, ଯାହା ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରୂପ ନେଇଥାଏ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କମେଡି ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ସହିତ ଯୋଡିଥାନ୍ତି, ଏହା କେବେବି ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏହି ପଥ ବାଛି ନଥିଲେ ।

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାୟୋପିକ ବ୍ୟତୀତ, ଲୁଭ ରଞ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରଯୋଜନା, "ବଧ 2" ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରାଇମ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମଟି ଫେବୃଆରୀ 6, 2026 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଅଭିନୀତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜସପାଲ ସିଂ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଲଭ ଫିଲ୍ମସ ଅଧୀନରେ ଲଭ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅଙ୍କୁର ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅମିତ୍ କେ ସିଂ, ଅକ୍ଷୟ ଡୋଗରା, ଯୁଗିକା ବିହାନି ଏବଂ ଶିଳ୍ପା ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ କୁମୁଦ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ସମ୍ମାନିତ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଆଗାମୀ ବାୟୋପିକ୍ ସଫଳତା ଦିଗରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବାର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ।

