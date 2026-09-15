ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ ମାମଲା: FIR-ରେ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସୂରଜ ପାଞ୍ଚୋଲି, କହିଲେ 'ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ...'
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ FIR ରୁଜୁ କରିଛି । ଏହି ମାମାଲାରେ ସୂରଜ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ।ଯାହା ପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 2:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଖୋଲିଛି ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା । ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ରେ ସିବିଆଇ ଦିଶାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ସୂରଜ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ନେଇ ଅଭିନେତା ସୁରଜ ପଞ୍ଚୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । CBI ଦ୍ୱାରା ଦିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ FIR ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସୂରଜ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେବି ଦିଶାଙ୍କୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି ।
'ମୁଁ କେବେବି ଦିଶାଙ୍କୁ ଭେଟିନାହିଁ'
ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂରଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଶାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶିବସେନା ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କୁ କେବେବି ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କେବେବି ଭେଟି ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭେଟି ନାହିଁ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଗଭୀର ମାନସିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯେ ମୋ ନାମକୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣାରେ ଟଣାଯାଉଛି ଯାହା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲା ସହ ମୋର ସମ୍ପୃକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ।"
'ବାରମ୍ୱାର ସାମାନ ଜିନିଷ ଘଟିଲେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡେ'
ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଏହି ବିବାଦ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି, ସେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନୀରବ ରହିଥିଲି କାରଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଖବରର ଜବାବ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି; କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।"
'ମୋର ଲୁଚାଇବାର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ'
ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମାମଲାରେ ମୋ ନାମ ଟାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ୍। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ CBI ତଦନ୍ତକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ।"
'ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ'
ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି: ଦୟାକରି ଖବର କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏକ ଶିରୋନାମା ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ । ଏକ ବିତର୍କ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ । ଟେଲିଭିଜନରେ କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ଦୟାକରି କାହାର ଜୀବନ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଟେଲିଭିଜନ ଆଲୋଚନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ପଛରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନୀରବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନାମକୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣାରେ ଟାଣିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ମୋର ଆଇନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଜୟ ହିନ୍ଦ ।"
ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ ମାମଲା କ’ଣ?
ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ଙ୍କର ୨୦୨୦ ମସିହା ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ସତୀଶ ସାଲିଆନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ପରେ ଏହି ମାମଲା ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ସିବିଆଇ (CBI) କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ପରିସ୍ଥିତିର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସିବିଆଇ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (FIR) ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲା। ଏହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ସୁରଜ ପଞ୍ଚୋଲି, ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ, ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଡିନୋ ମୋରିଆ ଏବଂ ରୋହନ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥିତ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Sooraj Pancholi: ଗୁରୁଦ୍ବାରା ବଙ୍ଗଳା ସାହିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ
ଦିଶା ସାଲିଆନଙ୍କ ସହ ଭାଇରାଲ ଫଟୋର ଖୁଲାସା, ମିଡିଆ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁରଜ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ