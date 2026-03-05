ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ସୋନୁ ସୁଦ, ଦୁବାଇରେ ଫସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମିିିତି କଲେ ସାହାଯ୍ୟ
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ବାଧା ମଧ୍ୟରେ, ସୋନୁ ସୁଦ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁବାଇରେ ମାଗଣା ରହଣି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆମେିରିକା-ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଅନେକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବାତିଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବି ଏବଂ କତାର ଭଳି ସହରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବାସସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କଠିନ ସମୟରେ, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ପୁଣି ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସୋନୁ ସୁଦ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
War has left many travelers stranded in Dubai.— sonu sood (@SonuSood) March 5, 2026
If you or someone you know has nowhere to stay, we are offering safe accommodation free of cost.
No nationality. No conditions. Just humanity.
DM us on Instagram if you need help.
@dugastaproperties
Please share so this reaches… pic.twitter.com/TDDr9st79M
ଏହି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରହଣି ପ୍ରଦାନ କରି ଅଭିନେତା ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ସୋନୁ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ବିନା ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଦୟା ଏବଂ ମାନବିକତାର ଭାବନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ।
ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା କାହାର ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ମାଗଣାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । କୌଣସି ଜାତୀୟତା ନାହିଁ । କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ । କେବଳ ମାନବିକତା ।" ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଭିନେତା ଆଶ୍ରୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତେବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।
ଭିଡିଓରେ ସେ କୁହନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର । ଚଳିତ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ଫେବୃଆରୀ 28 ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ଅନେକ ସହରରେ ସମନ୍ୱିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ସାମରିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜବାବରେ, ଇରାନ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଯାତ୍ରା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରିପାରିନାହାଁନ୍ତି । କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୋନାଲ ଚୌହାନ ଏବଂ ଇଶା ଗୁପ୍ତା ଭଳି ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ।
