ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ସୋନୁ ସୁଦ, ଦୁବାଇରେ ଫସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମିିିତି କଲେ ସାହାଯ୍ୟ

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ବାଧା ମଧ୍ୟରେ, ସୋନୁ ସୁଦ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁବାଇରେ ମାଗଣା ରହଣି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

SONU SOOD HUMANITARIAN HELP
SONU SOOD HUMANITARIAN HELP (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 5, 2026 at 2:06 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 2:18 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆମେିରିକା-ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଅନେକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବାତିଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବି ଏବଂ କତାର ଭଳି ସହରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବାସସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କଠିନ ସମୟରେ, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ପୁଣି ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସୋନୁ ସୁଦ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରହଣି ପ୍ରଦାନ କରି ଅଭିନେତା ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ସୋନୁ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ବିନା ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଦୟା ଏବଂ ମାନବିକତାର ଭାବନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ।

ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା କାହାର ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ମାଗଣାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । କୌଣସି ଜାତୀୟତା ନାହିଁ । କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ । କେବଳ ମାନବିକତା ।" ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଭିନେତା ଆଶ୍ରୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତେବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।

ଭିଡିଓରେ ସେ କୁହନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର । ଚଳିତ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କାହିଁକି ବେଙ୍ଗଲୀ କଳାକାର ଓଲିଉଡ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ?

କହିରଖୁଛୁ କି, ଫେବୃଆରୀ 28 ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ଅନେକ ସହରରେ ସମନ୍ୱିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ସାମରିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ​​ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜବାବରେ, ଇରାନ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଯାତ୍ରା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରିପାରିନାହାଁନ୍ତି । କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୋନାଲ ଚୌହାନ ଏବଂ ଇଶା ଗୁପ୍ତା ଭଳି ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ।

