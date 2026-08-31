ETV Bharat / entertainment

ଆମୀରଙ୍କୁ 'ଗଜନୀ' କହିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ସଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଏହା.. କାହିଁକି ?

ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 3 ଇଡିଅଟ୍ସ ଦାବି ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ 'ଏହା ଶେଷ ଭାଇ' ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

SONAM WANGCHUK ON SALMAN KHAN AND AAMIR KHAN
SONAM WANGCHUK ON SALMAN KHAN AND AAMIR KHAN (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 10:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ପରିବେଶବିତ୍ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛ । ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ 2026 ରେ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଉପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ ସେ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଏନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।

ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମୀରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ 2009 ଫିଲ୍ମ 3 ଇଡିଅଟ୍ସରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସେ ସଲମାନଙ୍କ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା "ସୋନମ୍, ଏହା ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଭାଇ" ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଅଭିନେତା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସମୟରେ କରିଥିଲେ ।

3 ଇଡିଅଟ୍ସରେ ଚତୁର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ଓମି ବୈଦ୍ୟ ଦାବି କରିବା ପରେ ଆମୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମର ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ ଚରିତ୍ର ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ପରେ ଆମିର ଏହି ଦାବିକୁ "ଭୁଲ" ବୋଲି ଖାରଜ କରିଥିଲେ । ପୋଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏପରି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମୀର ତାଙ୍କର ଏକ ଭାଷଣ ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସେ ମଜା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିବେ କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଜନୀ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଗଜନୀ ପୋଷାକରେ ମୋର ଭାଷଣ ଦେଖୁଥିଲେ । ହୁଏତ ସେ 'ଗଜନୀ ପୋଷାକ' ପିନ୍ଧି ଥିବାରୁ, ସେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସ୍ମୃତି ହରାଇବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ସାକ୍ଷାତକୁ ଭୁଲିଯାଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଆମୀରଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଜନୀ

ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମୀରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାକ୍ଷାତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦୁଇଜଣ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥାନ୍ତା । ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ, ହୁଏତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଏକ ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗଜନୀ ଚରିତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ନଚେତ୍, ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ।

ସେହି ସମୟରେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଦାବି କରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକଲ କରାଯାଇଛି । ବରଂ, ସେ ଚରିତ୍ର ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଯୋଗକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ କି ? ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲା । ହୁଏତ ଲେଖକମାନେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି । ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ।''

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଏହା କହିଲେ

ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପୋଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ଜୁନ୍ ମାସରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କଥିତ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସଲମାନ ପରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ।

"ସୋନମ୍, ସରିଗଲା ଭାଇ । ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ଆଉ ଏକ ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରେ, ଏବଂ କିଛି ଖାଅ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଘରୁ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବି," ସଲମାନ ଲେଖିଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଭାଇରାଲ ମିମ୍ ହୋଇଗଲା । ପୋଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସଲମାନଙ୍କ "ସୋନମ୍, ସରିଗଲା ଭାଇ" ଧାଡି ଥିବା ଏକ ଟି-ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇ ଏହାକୁ "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାବନା" ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।

ଟି-ସାର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାବନା ଭାବରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡିବ, ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମକୁ । ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍'ଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ', ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଖୁଲାସା

'ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଉଥିବାର...' ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି

'ଯିଏ ଡରିଗଲା ସିଏ ମରିଗଲା...' ସଲମାନଙ୍କ କ୍ରିପ୍ଚିକ ପୋଷ୍ଟ, କାହା ପାଇଁ ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AAMIR KHAN 3 IDIOTS CONTROVERSY
PHUNSUKH WANGDU SONAM WANGCHUK
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ
ଆମୀର ଖାନ ସଲମାନ ଖାନ
SONAM WANGCHUK ON SALMAN KHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.