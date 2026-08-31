ଆମୀରଙ୍କୁ 'ଗଜନୀ' କହିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ସଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଏହା.. କାହିଁକି ?
ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 3 ଇଡିଅଟ୍ସ ଦାବି ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ 'ଏହା ଶେଷ ଭାଇ' ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 31, 2026 at 10:36 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ପରିବେଶବିତ୍ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛ । ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ 2026 ରେ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଉପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ ସେ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଏନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
🎬 Aamir Khan sets the record straight on 3 Idiots: “The character had nothing to do with #SonamWangchuk.— Rajesh Kumar Reddy E V (@rajeshreddyega) July 17, 2026
We didn’t even know about him while shooting the film, and he himself acknowledged it.” Facts matter as much as stories. 🎥
#AamirKhan #3Idiots #Bollywood pic.twitter.com/OmPcr3W5uw
ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମୀରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ 2009 ଫିଲ୍ମ 3 ଇଡିଅଟ୍ସରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସେ ସଲମାନଙ୍କ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା "ସୋନମ୍, ଏହା ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଭାଇ" ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଅଭିନେତା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସମୟରେ କରିଥିଲେ ।
Back In My Village…— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 31, 2026
But haven’t forgotten the causes.
With hopes that government will fulfil the remaining promises too…
No copyrights share freely #cjp #sonamwangchuknews pic.twitter.com/785UObJNqA
3 ଇଡିଅଟ୍ସରେ ଚତୁର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ଓମି ବୈଦ୍ୟ ଦାବି କରିବା ପରେ ଆମୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମର ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ ଚରିତ୍ର ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ପରେ ଆମିର ଏହି ଦାବିକୁ "ଭୁଲ" ବୋଲି ଖାରଜ କରିଥିଲେ । ପୋଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏପରି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମୀର ତାଙ୍କର ଏକ ଭାଷଣ ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସେ ମଜା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିବେ କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଜନୀ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଗଜନୀ ପୋଷାକରେ ମୋର ଭାଷଣ ଦେଖୁଥିଲେ । ହୁଏତ ସେ 'ଗଜନୀ ପୋଷାକ' ପିନ୍ଧି ଥିବାରୁ, ସେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସ୍ମୃତି ହରାଇବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ସାକ୍ଷାତକୁ ଭୁଲିଯାଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ।
JUST TO THANK YOU ALL...— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) August 4, 2026
It's 5 days since I'm back in my remote village & 12 days since I broke my fast. I've regained 6 of the 11 kilos I lost.
Thank you all for restoring my faith & hope in the youth, in the nation, and in democracy again. pic.twitter.com/k6mRP6qau9
The students are at top priority, educationally n security-wise, so they need not worry and have their parents worried for them. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So… pic.twitter.com/89Ykfs5r4k— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 23, 2026
ଆମୀରଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଜନୀ
ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମୀରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାକ୍ଷାତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦୁଇଜଣ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥାନ୍ତା । ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ, ହୁଏତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଏକ ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗଜନୀ ଚରିତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ନଚେତ୍, ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ।
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026
ସେହି ସମୟରେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଦାବି କରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକଲ କରାଯାଇଛି । ବରଂ, ସେ ଚରିତ୍ର ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଯୋଗକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ କି ? ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲା । ହୁଏତ ଲେଖକମାନେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି । ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ।''
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଏହା କହିଲେ
ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପୋଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ଜୁନ୍ ମାସରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କଥିତ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସଲମାନ ପରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ।
"ସୋନମ୍, ସରିଗଲା ଭାଇ । ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ଆଉ ଏକ ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରେ, ଏବଂ କିଛି ଖାଅ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଘରୁ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବି," ସଲମାନ ଲେଖିଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଭାଇରାଲ ମିମ୍ ହୋଇଗଲା । ପୋଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସଲମାନଙ୍କ "ସୋନମ୍, ସରିଗଲା ଭାଇ" ଧାଡି ଥିବା ଏକ ଟି-ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇ ଏହାକୁ "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାବନା" ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
ଟି-ସାର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାବନା ଭାବରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡିବ, ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମକୁ । ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ