ମା' ହେବାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ଝଲକ ଦେଖାଇଲେ ସୋନମ କପୁର, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ
ସୋନମ କପୁର ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 5:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋନମ କପୁର ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆହୁଜା ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋନମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେବେଠାରୁ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଆଜି ୩ ଏପ୍ରିଲରେ, ସୋନମ ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ଯାତ୍ରାର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
ସୋନମ କପୁର ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ଯାତ୍ରାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଉଠାଇଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସୋନମ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହରେ କୋଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ କୋମଳ ହସ ରଖିଛନ୍ତି । ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛି । ସେ ଏହି ବିଶେଷ ଫଟୋଗ୍ରାଫଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନୋଟ ସହ ଯୋଡିଛନ୍ତି ।
କ୍ୟାପସନରେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ କୃତଜ୍ଞ । ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅକୁ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ HN ରିଲାଏନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି । ମୋର OBGYN, ଡକ୍ଟର ଆଭାନ ଡାଡିନାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଉଭୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନାର ଏକ ଭାବନା ଅଛି ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଦୟା ପାଇଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବି ।"
ରବିବାର ଦିନ, ସୋନମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆହୁଜା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୋଟ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅପାର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହ ଆମେ ଘୋଷଣା କରି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯, ୨୦୨୬ ରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି । ଆମର ପରିବାର ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆମ 4 ଜଣିଆ ପରିବାର ଭାବରେ ଜୀବନର ଏହି ସୁନ୍ଦର ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ସୋନମ 2015 ରେ 'ପ୍ରେମ ରତନ ଧନ ପାୟୋ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଟୁର୍ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଡେଟ୍ ପରେ, ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । 2018 ରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । 2022 ରେ, ସୋନମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ବାୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ, ସୋନମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏକ ପୁଅର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ