ପୁଣି ଥରେ ମାଆ ହେବେ ସୋନମ କପୁର, ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ୍ ସହ ଦେଲେ ଗୁଡ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍
ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ସୋନମ କପୁର । ଦ୍ୱିତୀୟଥର ମାଆ ହେବା ନେଇ କଲେ ଘୋଷଣା । ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ୍ ସହ ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ । ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୀଲ କପୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଅତିଥି । ପୁଣି ଥରେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନମ କପୁର । ଆଜି, ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ପୁଣି ଥରେ ମାଆ ହେବେ ସୋନମ
ସୋନମ କପୁର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଡଜର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭବତୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡିକରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲାପୀ ଫର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ ବି ନଜର ଆସିଛି । ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ପୁନଃ ସେୟାର କରି 2026ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ତାରିଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ସୋନମଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ସୋନମ କପୁରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଅଭିନନ୍ଦନ।" ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶୁଭେଚ୍ଛା ।" ସୋନମ କପୁରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ଆହୁଜା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଡବଲ କଷ୍ଟ ।" କରୀନା କପୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସୋନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ।" ଶନାୟା କପୁର ଏବଂ ଭୂମି ପେଡନେକର ପୋଷ୍ଟରେ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ସୋନମ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ମେ 8, 2018 ରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସମାରୋହରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2022 ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ, ପୁଅ ବାୟୁଙ୍କ ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, "20.08.2022 ରେ, ଆମେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ।''
ସୋନମଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 'ନୀରଜା', 'ରାଞ୍ଝାନା', 'ବୀରେ ଦ ୱେଡିଂ' ଏବଂ 'ଦିଲ୍ଲୀ 6' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ବିରତି ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2023 ମସିହାରେ ପୁରବ କୋହଲି, ବିନୟ ପାଠକ ଏବଂ ଲିଲେଟ୍ ଦୁବେଙ୍କ ସହିତ ଶୋମ ମାଖିଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ 'ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
