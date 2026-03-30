ETV Bharat / entertainment

ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେଲେ ସୋନମ କପୁର, ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଦେଲେ ଜନ୍ମ

ପୁଣିଥରେ ମାଆ ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନମ କପୁର । ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଦେଲେ ଜନ୍ମ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଲେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ।

SONAM KAPOOR SECOND BABY BOY
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନମ କପୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ଆହୁଜା ପୁଣି ଥରେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।ସୋନମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୁଅ, ବାୟୁ ର ପିତାମାତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନମ ପୁଣିଥରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପିତାମାତା ହେଲେ ସୋନମ କପୁର ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆହୁଜା

ରବିବାର ଦିନ, ସୋନମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆହୁଜା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୋଟ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅପାର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହ ଆମେ ଘୋଷଣା କରି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯, ୨୦୨୬ ରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି । ଆମର ପରିବାର ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ, ଆମର ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ।"

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବାୟୁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଏବଂ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ନୂତନ ଜୀବନ ଆମ ଘରକୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ । ସୋନମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ 4 ଜଣିଆ ପରିବାର ଭାବରେ ଜୀବନର ଏହି ସୁନ୍ଦର ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ।" ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ।ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରୀନା କପୁର, ରିଆ କପୁର ଏବଂ ହୁମା କୁରେଶୀ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ସୋନମ 2015 ରେ 'ପ୍ରେମ ରତନ ଧନ ପାୟୋ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଟୁର୍ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଡେଟ୍ ପରେ, ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । 2018 ରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । 2022 ରେ, ସୋନମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ବାୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ, ସୋନମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏକ ପୁଅର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.