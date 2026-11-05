ଭାଇଚାରାର ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଲି ବଜରଙ୍ଗୀବଲୀ', ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ
ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଲି ବଜରଙ୍ଗୀବଲୀ' । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ସହ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 7:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାଇଚାରାର ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଲି ବଜରଙ୍ଗୀବଲୀ' । ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅଲି ଓ ବଜରଙ୍ଗୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାର କାହାଣୀ । ସୁଟିଂ ଡିସେମ୍ବର ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରେସ୍ର କ୍ଲବ ଠାରେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସହ ଫିଲ୍ମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ସହ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ଅବସରରେ ସମାଜସେବୀ ମୀରା ପରିଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟିକ ସଞ୍ଜୟ ଭଟ୍ଟ, ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ, ଲିଭ୍ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଯୋଜକ ଡଃ ଟିଟନ ସାହୁ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେବସ୍ମିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ବଜରଙ୍ଗୀ ଚରିତ୍ରରେ ସୋହମ ସିଂହ ଏବଂ ଅଲି ଚରିତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ କର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବେ ସସ୍ମିତା ନଜର ଆସିବେ । ଏହାସହ ଉଷାସୀ ମିଶ୍ର, ଡିସ୍କୋ ରେଡ୍ଡୀ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ଭୂପତି ତ୍ରିପାଠୀ, କେପି, ପଞ୍ଚାନନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ କୁନି କଳାକାର ଆରାଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଧୀରେନ ରହିଛନ୍ତି । ସୋହମ ସିଂହ ପୂର୍ବରୁ 'ଅଜାତଶତ୍ରୁ', 'ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରିୟା' ଏବଂ 'ରାଉଡି ରାଜା' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜନା କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ସୁଟିଂ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍. ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । କଳ୍ପନା ଫିଲ୍ମସର ସୋହମ ସିଂହ ଏବଂ ଲିଭ୍ ଲାଇଭ୍ର ଡଃ ଟିଟନ ସାହୁଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସୋହମ ସିଂହ ଏବଂ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୟ ରାଉଳ। ସେହିପରି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ଓ ଜେଏନ୍ ପଦ୍ମା । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ନୋ' ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ', ଟ୍ରେଲର ଓ ସଂଗୀତ ରିଲିଜ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଯୋଗ୍ୟ', ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ