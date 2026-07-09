'ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିବ, ତାହା ମୁଁ କରିଛି..' ସୀମାଙ୍କ ଠୁ ଛାଡପତ୍ର ପରେ ସୋହେଲ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ସୋହେଲ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ସୀମା ସଜଦେହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି ।ଯେଉଁଥିରେ ସୋହେଲ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 9, 2026 at 1:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା-ପ୍ରଯୋଜକ ସୋହେଲ ଖାନ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ସୀମା ସଜଦେହଙ୍କୁ ରିଆଲିଟି ଶୋ 'ଆଲାଏନ୍ସ'ରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଛାଡ଼ପତ୍ରର 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଦମ୍ପତି ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି । ଶୋ’ର ନୂତନ ପ୍ରୋମୋରେ ସୋହେଲ ଖାନଙ୍କ ପରେ ସୀମା ସଜଦେହ 'ଆଲାଏନ୍ସ' ଶୋ’ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସୀମା ଏବଂ ସୋହେଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ସୋହେଲସମ୍ପର୍କ ଓ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ପୂର୍ବତନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ।
Sohail Khan ki wildcard entry dekhne ka excitement alag hi level par hai! 🔥— 𝐆𝐀𝐌𝐄𝐑 (@IamRealGamer1) July 2, 2026
Bas ek sawaal hai... itne bade Khan family member ko contestant bankar reality show khelne ki zarurat kyun padi? 🤔#Alliance #SohailKhan #AllianceOnPrimepic.twitter.com/9yPqOwRltM
ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ସୀମା ଏବଂ ସୋହେଲ ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି ହେଲେ
ପ୍ରୋମୋରେ, ହୋଷ୍ଟ କୁନାଲ ଖେମୁ ସୋହେଲ ଖାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ସୀମାଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖି ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ସୋହେଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା । ମୁଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମହିଳାଙ୍କ ସହ 25 ବର୍ଷ ବିତାଇଲି । ମୁଁ ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ।" ସୋହେଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୀମା ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, "ଆଃ ।" ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । କୁଶଲ ଟଣ୍ଡନ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, "ଭାଇ ସିଟି ଦିଅ ।" ଯେତେବେଳେ ମିନି ମାଥୁର ତାଳି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
🛑 wildcard Alert in #Alliance— Rohan (@Bigboss_check) July 8, 2026
Aly Goni and Seema Sajdeh will Enter the show .
Tommorow Episode Gonna 🔥
Aly Goni vs kushal Tondon Excited for this Rivalry ☠️
Let's see which show wc will create big impact #lockupp2 or #Allianceonprimepic.twitter.com/tpLlH3S30r
ଶୋ’ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସୋହେଲଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ନଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। "ଆମର ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ, 'ନିଜ ଭଳି ରୁହ।' ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, 'ନିଜ ଭଳି ରୁହ,'" ସୀମା ସେୟାର କରିଥିଲେ ।
So adorable ❤️#TheAlliance #SohailKhan pic.twitter.com/OQuME7T35I— BiggBoss fan (@Boss19Bigg13445) July 9, 2026
ତା’ପରେ ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋହେଲଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ । "ସେ କହିଲେ, 'ଯାହା ବି ହେଉ, ଧମକ ଦିଅ ନାହିଁ।'" ହସି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, "ତୁମେ ଏବେ ସେଠାରେ ଅଛ," ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଶୋ’ରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ହାଲୁକା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି କାରଣ ଏହା ବିବାହିତ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
Salman Khan's story supporting his brother Sohail Khan in The Alliance. 👀🔥#TheAlliance #SalmanKhan #SohailKhan pic.twitter.com/pRCvrrgBWy— Digital News Hub (@digital_newshub) July 5, 2026
ସୀମାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୋହେଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି; ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ," ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମ୍ମାନ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ ।" ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଏହା ଖାନ ପରିବାରର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ," ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ।"
ସୀମା ଏବଂ ସୋହେଲ ଖାନ 1998 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ୟୋହାନ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ଅଛନ୍ତି । 2022 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେବା ଏବଂ ଛାଡପତ୍ର ନେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଛାଡପତ୍ର ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୀମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ଏବଂ ସୋହେଲ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାନ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି; ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋହେଲ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତା - ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବେ ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋହେଲ ଏବଂ ସୀମାଙ୍କୁ ଏକ ଟିଭି ଶୋ'ରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବ । ଟିଭିରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ପଡିଲେ ସୋହେଲ ଖାନ ! ମିଷ୍ଟ୍ରି ଗାର୍ଲଙ୍କ ସହ ଡିନର ଡେଟରେ ହେଲେ ସ୍ପଟ୍
Sohail Khan Divorce: ସୋହେଲ-ସୀମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ, ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ କଲେ ଆବେଦନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ