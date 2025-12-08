ETV Bharat / entertainment

ପଲାଶଙ୍କ ସହ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିବାହ-କଲେ ଅନଫୋଲୋ, କାହିଁକି ? ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ସ୍ମୃତି

ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଚ୍ଚଲ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ପରସ୍ପରକୁ କଲେ ଅନଫଲୋ ଏବଂ କହିଲେ ଆଗକୁ ବଢିବେ...

smriti mandhana palaash muchhal cancelled wedding
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିବାହ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 8, 2025 at 11:11 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହ କରିବେନି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ଗାୟକ ପଲାଶ ମୁଚ୍ଚଲ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେ କପଲଙ୍କ ବିବାହକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହଗାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା କହିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ପଲାସ ମୁଚ୍ଚଲଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିବାହ

ପଲାଶ ମୁଚ୍ଚଲ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରଠାରୁ ଖବରରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ମ୍ୟାରୀ ଡି'କୋଷ୍ଟା ନାମକ ଜଣେ ଝିଅ ସହ ପଲାଶଙ୍କ ଚାଟ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସହ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରେମଭରା ମେସେଜ୍ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ, ପଲାଶ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।

smriti mandhana post
smriti mandhana post (instagram)

କାରଣ କହିଲେ ସ୍ମୃତି

ସ୍ମୃତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ବିବାହ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉ । ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ କହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେହିପରି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିବାହ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।''

ସ୍ମୃତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାଳିତ କରୁଛି, ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ, ତାହା ସର୍ବଦା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଜାରି ରଖିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ।"

palaash muchhal post
palaash muchhal post (instagram)

ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧମକ ଦେଲେ ପଲାଶ

ସ୍ମୃତିର ପୋଷ୍ଟ ପରେ, ପଲାଶ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ । ବିବାହ ପୂର୍ବ ରୀତିନୀତି ସମୟରେ ପଲାଶ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବାରୁ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୁଜବକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଏକ ସମାଜ ଭାବରେ, ଅଣ-ଯାଞ୍ଚିତ ଗପ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାକୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିରାମ କରିବାକୁ ଶିଖିବୁ ଯାହାର ଉତ୍ସ କେବେ ଜଣା ନାହିଁ । ଆମର କଥା ଏପରି ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଲୋକ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।''

ପଲାଶ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ଟିମ୍ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମାନହାନିଜନକ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।"

ଫିଲ୍ମି ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରପୋଜ୍

କହିରଖୁଛୁ କି, ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଳାଶ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଆଖିରେ ପଟା ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପଲାଶ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିର୍ବନ୍ଧ ରିଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲଣ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ବି ଭିଡିଓ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବିବାହ ପୂର୍ବ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 21ରେ ହଳଦୀ ସମାରୋହ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 22ରେ ମେହେନ୍ଦି ସମାରୋହ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।

ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଲାଶ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଫଲୋ କରିଥିଲେ

ବିବାହ ଦିନ ସାଙ୍ଗଲିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିବାହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପଳାଶଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପଳାଶ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଲାଶ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଫଲୋ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ ଭିଡିଓ ଓ ବିବାହ ସେରମନିର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

