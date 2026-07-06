ପ୍ଲିବକ୍ ଡିମାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ରିଲିଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ', ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିପାରିବେ ?
ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' । ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ପୁଣି ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 2:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' ପୁଣି ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗାଁ ମାଟିର ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ 30 ଦିନ ଯାଏଁ ହଲରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଫିଲ୍ମରୁ ହଟାଇଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଫିଲ୍ମର ପୁରା ଟିମକୁ ସରକରାଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଲିଉଡଜ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ଥରେ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମକୁ ପୁଣିଥରେ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଫିଲ୍ମର ରି-ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ଲିବକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ । 'ବର ବଧୂ' ପୁଣି ଫେରୁଛି । ବ୍ଲକବଷ୍ଟର 'ବର ବଧୂ' ଏହି ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ।' ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ଏହାର ରି-ରିଲିଜ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 16 ଲେଖାଅଛି । ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସହ ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ବର ବଧୂ' ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଣି । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବିଜିତେଷ ଦେ । ସେହିପରି କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଓ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଷଢଙ୍ଗୀ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଆବେଗକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀଟିଏର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟବିତ ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହ ବେରୋଜଗାର ଓ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥା ଏତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ