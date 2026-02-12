ଭାୱଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ'ରେ ସାଥୀଙ୍କୁ ସହ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଭି ଡେଟର ମଜା, କାଲି ରିଲିଜ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଓ 'ବର ବଧୂ'
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଫେବଋଆରୀ 13)ରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଓ 'ବର ବଧୂ' । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି । ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହକୁ ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା କରନ୍ତୁ । ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଭି ଡେଟର ମଜା । ଆସନ୍ତାକାଲି ରିଲିଜ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଓ 'ବର ବଧୂ' । ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେମର ଅକୁହା ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ବେଶ ମଜାଦାର ରହିବ । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଓ ଗୀତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଆଶା ।
'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପିଏସ୍ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆସ୍ତେଟିକ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଯାହାକୁ ପିନାକୀ ସିଂ ଓ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଶ୍ରୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶୋଭନ ଦାସ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏଲିନାଙ୍କ ସମେତ ଅଭିନେତା ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅଭିଷେକ ଗିରି, ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁ ନଜର ଆସିବେ । ସସପେନ୍ସ ଓ ରହସ୍ୟରେ ଭରା 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଫିଲ୍ମ । ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢାଇଦେଇଛି । କାଲି, ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
'ବର ବଧୂ' ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଣି । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଲିଛନ୍ତି ବିଜିତେଷ ଦେ । ସେହିପରି କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଓ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଷଢଙ୍ଗୀ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ଏକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଆବେଗକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀଟିଏ ର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନର ଚାଲିଚଳଣୀର କଥା କହିବ । ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ସିନେମାଟି ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିବ ସେତିକି ସମାଜର ଏକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ 13 ଫେବୃଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ । ମଧ୍ୟବିତ ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ।
