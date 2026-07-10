ETV Bharat / entertainment

'ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ' ପାଇଁ 90 କିଲୋ ଓଜନ ବଢାଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଶିବାନୀଙ୍କ ବି ନୂଆ ଅବତାର, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ

'ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ' ସହ ନୂଆ ଅବତାରରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଓ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା । ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ।

odia film ganda bhairav trailer and music release
odia film ganda bhairav trailer and music release (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଭଡା ବୋଝେୟାର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଗଣ୍ଡଭୈରବ' । ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକ ଓ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ଓଡିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫିଲ୍ମର ଟିମଙ୍କ ଗହଣରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାଳ୍ପିକ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ଫିଲ୍ମଟି ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ୧୬ ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ।

odia film ganda bhairav (ETV Bharat Odisha)

'ଗଣ୍ଡଭୈରବ' କାହାଣୀ

ଜଣାଶୁଣା ଲେଖିକ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଓ ନିଆରା ସିନେମାର କାହାଣୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ ଏବଂ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ । ଫିଲ୍ମଟି ରମେଶ ବାରିକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ଆର ଆର ଇଭେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ନିବେଦିତ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର ମହିମା, ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଅବଢ଼ା ବୋଝିଆ ସେବକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ତ୍ୟାଗ, ଭକ୍ତି ଓ ଅତୁଟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

odia film ganda bhairav trailer and music lunch
odia film ganda bhairav trailer and music lunch (ETV Bharat Odisha)

'ଗଣ୍ଡଭୈରବ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତା ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର । ସେ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସଂଗୀତା । ଦେବାଶିଷ, ଶିବାନୀଙ୍କ ସମେତ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର, କେ.କେ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ସୋମା ଭୌମିକ, ସନ୍ତୁ ନିଜେ ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସତ୍ୟଜିତ, ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର ଓ ରୂପକ । ଭକ୍ତି, ଭାବନା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ରମେଶ ବାରିକ ।

odia film ganda bhairav trailer and music lunch
odia film ganda bhairav trailer and music lunch (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶା ସିନେମା ଇଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ହେବାକୁ ଯାଇଛି । ଆଶା କରୁଛୁ ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ହୋଇଛି ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ । ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ପେଟ ସହ ଶରୀରର ଓଜନକୁ ୯୦ କେଜି କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତୀ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ୫୦ କେଜିକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଚରିଚତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ବାବୁ ଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ସତ୍ୱଧିକାରୀ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାର, ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ବହୁ ସିନେପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16' ଟପ୍ 6ରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଏହା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

'ଦାହାନ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲ୍ ସଫଳତା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ

'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ' ଦେଲା ଫେମ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତରେ ଜଜ୍ ଫିଦା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ଗାୟିକା 8 ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

GANDA BHAIRAV
SIVANI SANGITA AND DEVASIS PATRA
ODIA FILM GANDA BHAIRAV

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.