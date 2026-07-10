'ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ' ପାଇଁ 90 କିଲୋ ଓଜନ ବଢାଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଶିବାନୀଙ୍କ ବି ନୂଆ ଅବତାର, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
'ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ' ସହ ନୂଆ ଅବତାରରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଓ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା । ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 5:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଭଡା ବୋଝେୟାର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଗଣ୍ଡଭୈରବ' । ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକ ଓ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ଓଡିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫିଲ୍ମର ଟିମଙ୍କ ଗହଣରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାଳ୍ପିକ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ଫିଲ୍ମଟି ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ୧୬ ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ।
'ଗଣ୍ଡଭୈରବ' କାହାଣୀ
ଜଣାଶୁଣା ଲେଖିକ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଓ ନିଆରା ସିନେମାର କାହାଣୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ ଏବଂ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ । ଫିଲ୍ମଟି ରମେଶ ବାରିକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ଆର ଆର ଇଭେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ନିବେଦିତ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର ମହିମା, ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଅବଢ଼ା ବୋଝିଆ ସେବକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ତ୍ୟାଗ, ଭକ୍ତି ଓ ଅତୁଟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
'ଗଣ୍ଡଭୈରବ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତା ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର । ସେ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସଂଗୀତା । ଦେବାଶିଷ, ଶିବାନୀଙ୍କ ସମେତ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର, କେ.କେ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ସୋମା ଭୌମିକ, ସନ୍ତୁ ନିଜେ ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସତ୍ୟଜିତ, ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର ଓ ରୂପକ । ଭକ୍ତି, ଭାବନା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ରମେଶ ବାରିକ ।
ସେହିପରି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶା ସିନେମା ଇଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ହେବାକୁ ଯାଇଛି । ଆଶା କରୁଛୁ ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ହୋଇଛି ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ । ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ପେଟ ସହ ଶରୀରର ଓଜନକୁ ୯୦ କେଜି କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତୀ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ୫୦ କେଜିକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଚରିଚତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ବାବୁ ଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ସତ୍ୱଧିକାରୀ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାର, ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ବହୁ ସିନେପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର