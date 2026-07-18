ପରଦାରେ 'ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ', ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହେବା ଭାଗ୍ୟର କଥା କହିଲେ ଦେବାଶିଷ
ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଗଣ୍ଡଭୈରବ' । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଭଡା ବୋଝେୟାର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 7:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ' । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଵାତି ହଲରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଯାଇଛି । ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଣରେ କେକ କାଟି ଅଭିନେତା ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଓ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ଟିମ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରିମିୟରରେ କଳାକାର ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସହ ସିନେପ୍ରେମୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଧରଣର ଏକ ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖି ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହେବା ଭାଗ୍ୟର କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଅବଢ଼ା ବୋଝିଆ ସେବକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ତ୍ୟାଗ, ଭକ୍ତି ଓ ଅତୁଟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି “ଗଣ୍ଡଭୈରବ”। ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାଳ୍ପିକ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି, ''ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ସେବାୟତର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ସିନେମା ଆସିଥିବା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଜଣେଇବାର ଅବସର, ଆଉ ଏହାର ଅଂଶ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା । ମୋ ପ୍ରାଣର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିନେମା, ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଭଲ ପଦର୍ଶିତ ସିନେମା ହେବ ।''
ସେହିପରି ଶିବାନୀ କହିଛନ୍ତି, ''ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି । ଗୋଟେ ପଟେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ତାଙ୍କ ସେବାୟ ଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମତେ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବା ନିଆରା ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି । ବଡ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ସାନ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ମୋତେ ନୂଆ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଛି । ତେଣୁ ଏ ସିନେମାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୋର ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ୩ ଟି ସିନେମା ପରଦାରେ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଭଲପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସବୁ ସିନେମାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁସି ।'' ସେପଟେ ଭକ୍ତି, ଭାବନା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେବାଶିଷ, ଶିବାନୀଙ୍କ ସମେତ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର, କେ.କେ,ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ସୋମା ଭୌମିକ, ସନ୍ତୁ ନିଜେ ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ରମେଶ ବାରିକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ଆର ଆର ଇଭେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ନିବେଦିତ । ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ। ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସତ୍ୟଜିତ, ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର ଓ ରୂପକ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ' ପାଇଁ 90 କିଲୋ ଓଜନ ବଢାଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଶିବାନୀଙ୍କ ବି ନୂଆ ଅବତାର, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର