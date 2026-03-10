ETV Bharat / entertainment

ଥିଏଟର ପରେ ଏବେ ଓଟିଟି ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପର', ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?

ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପର' ଡିଜିଟାଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

SITAARE ZAMEEN PAR OTT RELEASE
SITAARE ZAMEEN PAR OTT RELEASE (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 10, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଦାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମେଡି-ଡ୍ରାମା 'ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପର' । ଥିଏଟର ରିଲିଜର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଶେଷରେ OTT ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର SonyLIV ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଆରଏସ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜୁନ୍ 2025 ରେ ସାରା ଭାରତର ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପରରେ ଆମିର ଖାନ ଗୁଲସନ ଆରୋରାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଦଳର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ । ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ । ପରେ, ଏକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା ଘଟଣାର କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ସେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୁଅନ୍ତି । ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 90 ଦିନର ସମାଜ ସେବା ପୂରଣ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।ଦଣ୍ଡାଦେଶର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଗୁଲସନଙ୍କୁ ଏକ ନ୍ୟୁରୋଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଦଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦେବା ଏବଂ ଏକ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସ୍ପାନିସ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 2007 ମସିହାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ତାରେ ଜମିନ୍ ପର"ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଦର୍ଶିଲ୍ ସଫାରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଏକ ଡିସଲେକ୍ସିକ ଶିଶୁର ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା ।

ଥିଏଟର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ, ଆମୀର ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମୀର ଖାନ ଟକିଜ୍ ରେ ପେ-ପର୍-ଭ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧୀନରେ ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ । ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରାୟ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆମୀର କହିଥିଲେ, "ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିନେମା ଚେନ୍ । ଏହାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏକ ନୂତନ ସିନେମା ଚେନ୍ ଖୋଲିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଛି... ମୋତେ OTT ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରୁ ଭଲ ଅଫର୍ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ OTT ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରୁ ସେହି 100-125 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାହେଁ ନାହିଁ । ମୁଁ ମୋର ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ସୀତାରେ ଜମିନ ପର' କ୍ରେଜ, ଭାରତରେ 100 କୋଟି ପାର୍ କଲା ଫିଲ୍ମ

ଆମୀରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜେନେଲିଆ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ସହିତ ଆଶିଷ ପେଣ୍ଡସେ, ଆରୁଷ ଦତ୍ତା, ଆୟୁଷ ବଂଶାଲି, ରିଷି ସାହାନୀ, ଗୋପୀକୃଷ୍ଣନ କେ ବର୍ମା, ରିଷଭ ଜୈନ, ବେଦାନ୍ତ ଶର୍ମା, ସିମରନ ମଙ୍ଗେସକର, ସମ୍ବିତ ଦେଶାଇ ଏବଂ ନମନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଯୁବ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆମିର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ଆମିର ଖାନ ଏବଂ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ଦିଭି ନିଧି ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SITAARE ZAMEEN PAR
AAMIR KHAN
ସୀତାରେ ଜମିନ ପର ଓଟିଟି ରିଲିଜ
ଆମୀର ଖାନ
SITAARE ZAMEEN PAR OTT RELEASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.