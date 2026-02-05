ଦିଶାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଛନ୍ତି କି ତଲୱିନ୍ଦର ? କଲେ ଖୁଲାସା, କହିଲେ 'ମୁଁ ଭଲପାଉଛି..'
ଗାୟକ ତଲୱିନ୍ଦର ଶେଷରେ ଦିଶା ପାଟାନିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଲୱିନ୍ଦର ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କୁ କେବଳ ତଲୱିନ୍ଦର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, ଅଭିନେତା ଦିଶା ପଟାନିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଶିରେନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ଦମ୍ପତି କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁପୁର ସାନନ ଏବଂ ଷ୍ଟେବେନ ବେନଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ବିବାହ ସମୟରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକାଠି ଏକ କାରରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ଡେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦିଶାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ତଲୱିନ୍ଦର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଗାୟକଙ୍କୁ ଦିଶାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, "ତୁମେ ଦିଶାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ?" ତଲୱିନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଆମେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲୁ । ଏହି ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଆମ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା । ଆମେ ଚାପ କିମ୍ବା ଗୁଜବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ । ଆମେ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଏତିକିରେ ଛାଡି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଗୁଜବ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଜବ ହେବାକୁ ଦେବି ।"
ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଏବେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି, ଗାୟକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ବି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ୁଛି ।" ଯଦିଓ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଶାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୟାନର ସମୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି ।
ଦିଶା ଏବଂ ତଲୱିନ୍ଦରଙ୍କ ଡେଟିଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦୟପୁରରେ ନୁପୁର ସାନନ ଏବଂ ଷ୍ଟେବିନ ବେନଙ୍କ ବିବାହରେ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ନୁପୁରଙ୍କ ବିବାହ ରିସେପ୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଲାପାଲୁଜା ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ରେ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରୁଛନ୍ତି ।
