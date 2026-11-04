ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବି ଭାଙ୍ଗିଲା; 4ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୌତମଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଲେ ଗାୟିକା କନିକା କପୁର
କନିକା କପୁରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଡ. ଜସପ୍ରୀତ ସିଂ ଚାଡୋକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ୧୨-୧୩ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବି ତାହା ତିଷ୍ଠିଲାନି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 1:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହର 4 ବର୍ଷ ପରେ, ଗାୟିକା କନିକା କପୁର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୌତମ ହାଥିରମାନିଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । କନିକା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଲଗା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ନିଆଯାଇଛି । ଏହା କନିକାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଥିଲା, ଯାହା ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଗାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଥିଲା ।
କନିକା କପୁରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କନିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାବିଚାର କରିବା ପରେ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଆମେ ଏକାଠି ବିତାଇଥିବା ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଆପଣମାନେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"
କନିକାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ କେବେ ହୋଇଥିଲା ?
କନିକା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ ଚାଡୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ତିନିଜଣ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି । ସେ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ରାଜଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହ ପରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ରହି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଳନପାଳନ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ କନିକା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗିଲା
କନିକା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୌତମଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୌତମଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଥରେ ୨୦୧୪ରେ ଏବଂ ପୁଣି ୨୦୨୦ରେ । ଶେଷରେ ୨୦୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୌତମ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୨ ମସିହା ମେ’ ୨୦ ତାରିଖରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ସରଳ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
କନିକା କପୁରଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ସନ୍ନି ଲିଓନି ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଗିନୀ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ୨' ର "ବେବି ଡଲ୍" ଗୀତ ଜରିଆରେ କନିକା କପୁର ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । 'ମିଟ୍ ବ୍ରୋସ୍'ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତବଦ୍ଧ ଏହି ଗୀତଟି ତୁରନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କନିକାଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲେ-ବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ହିଟ୍ ଗୀତ ହେଉଛି ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର'ର "ଲଭଲି" । ସେ 'ମିଟ୍ ବ୍ରୋସ୍' ଏବଂ 'ଡକ୍ଟର ଜିଉସ୍' ଙ୍କ ଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି; ଯେପରିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରୟ'ର "ଚିଟିୟାଁ କଲାଇୟାଁ", 'ଏକ୍ ପହେଲି ଲୀଲା' ର "ଦେଶୀ ଲୁକ୍", 'ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍' ର "ନାଚନ୍ ଫରାଟେ" ଏବଂ 'ଉଡତା ପଞ୍ଜାବ'ର "ଦା ଦା ଦସ୍ସେ"।