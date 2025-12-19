ବାପା ହେଲେ ଗାୟକ ବି. ପ୍ରାକ, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମକୁ କହିଲେ 'ପୁନର୍ଜନ୍ମ'
"ତେରି ମିଟି" ହିଟ୍ ଗାୟକ ବି. ପ୍ରାକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୀରା ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମକୁ "ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ବି. ପ୍ରାକଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମୀରା । ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିରେ ଭରି ଦେଇଛି । ଏହି ଦମ୍ପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ନାମର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଦମ୍ପତି ପୁଅର ଜନ୍ମକୁ "ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ, ଗାୟକ ବି. ପ୍ରାକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୀରା ବଚ୍ଚନ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପମିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାୟକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକ ପିଲାଦିନର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଗାଈ ଏବଂ ଏକ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ମିଳିତ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନବଜାତ ପୁତ୍ରର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଧେ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପାରୁ, ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ । ଆମର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଉଦିତ ହୋଇଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ, ଆଶା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆଣିଛି ।" ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁର ନାମ ଦ୍ୱିଜ ବଚନ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦ୍ୱିଜ ବଚନ । ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ- ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ।" କ୍ୟାପସନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, "ସବୁ ରାଧେ ରାଧେ । ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ।" ଏହି ଖବର ସେୟାର ହେବା ପରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମକୁ କହିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ?
ବି. ପ୍ରାକ ଏବଂ ମୀରା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୦ ମସିହାରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ, ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ଆଦାବ ରଖିଥିଲେ । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଥିଲା । ଜନ୍ମର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ଫଜ୍ଜା ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରତୀକ ବଚନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଗାୟକ ପଞ୍ଜାବୀ ସଙ୍ଗୀତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାବପ୍ରବଣ "ତେରି ମିଟି" ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
