ETV Bharat / entertainment

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପାଇଁ ବିଗ ବିସ ଦେଖିବେ ଅରିଜିତ ସିଂ, କହିଲେ 'ଆମର ରକଷ୍ଟାର୍...'

ଅରିଜିତ ସିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଜି ତୌକିରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 'ବିଗ୍ ବସ୍' ଦେଖିବେ ।

ARIJIT SINGH ON QAZI TOUQEER
ARIJIT SINGH ON QAZI TOUQEER (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦'ର ପ୍ରିମିୟର ଗତ ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହୋଷ୍ଟ ସଲମାନ ଖାନ ସିଜିନର ୧୬ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟକ କାଜି ତୌକିର, ଯିଏ 'ଫେମ୍ ଗୁରୁକୁଲ୍' ଶୋ' ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାଥୀ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ 'ବିଗ୍ ବସ୍' ଘରେ କାଜିଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ' ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ କାଜି ତୌକିରଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ।

ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦' ପ୍ରତିଯୋଗୀ କାଜି ତୌକିରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇଜଣଙ୍କର ୨୦୦୫ ରିଆଲିଟି ଶୋ 'ଫେମ୍ ଗୁରୁକୁଲ୍' ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ । ଅରିଜିତ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଆମର ରକଷ୍ଟାର କାଜି ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ।"

'ବିଗ୍ ବସ୍' ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ କାଜି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ତାଙ୍କର କ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ରେଜ୍, "ମୁଁ ଏକ ରକଷ୍ଟାର ବେବି, ଆଓ!", ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାଲଟିଛି ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କାଜି ମେ ମାସରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଅରିଜିତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା, ଅସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅରିଜିତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜିଆଗଞ୍ଜ ପରିଦର୍ଶନର ଏକ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁହେଁ ସ୍କୁଟର ଚଲାଇ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ସେମାନଙ୍କ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଭିଡିଓରେ, କାଜି କହିଛନ୍ତି, "ଅରିଜିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଈର୍ଷା ନାହିଁ । ସେ ପବିତ୍ର ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ସେ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ହଁ, ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ - ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣୁ । ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଜିଆଗଞ୍ଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା । ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଇଥିଲେ । ଅରିଜିତଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର - ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ।" କାଜି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗାୟକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଆଗଞ୍ଜରେ ଏକ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ।

କାଶ୍ମୀର ଗାୟକ 2005 ମସିହାରେ ରୂପରେଖା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ରିଆଲିଟି ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ଶୋ' 'ଫେମ୍ ଗୁରୁକୁଳ' ଜିତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରିଆଲିଟି ଟେଲିଭିଜନର ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ 'ବିଗ ବସ 20'; ଘର ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଯାଏଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ' ବିଷୟରେ...

ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ’ରେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ! କହିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ..."

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ARIJIT SINGH ON QAZI TOUQEER
BIGG BOSS 20
ଅରିଜିତ ସିଂ
ବିଗ ବସ 20
ARIJIT SINGH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.