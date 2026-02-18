ETV Bharat / entertainment

ଆରପାରିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ବାପା ସୁନୀଲ ମଲହୋତ୍ରା, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଅଭିନେତା

ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବାପା ସୁନୀଲ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଅଭିନେତା ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦେହାନ୍ତ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ।

sidharth malhotra father sunil malhotra passes away
ଆରପାରିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ବାପା ସୁନୀଲ ମଲହୋତ୍ରା (photo: IANS)
Published : February 18, 2026 at 9:36 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବାପା ସୁନୀଲ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପରଲୋକ । ଅଭିନେତା ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପିତା ସୁନୀଲ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଛି । ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାପାଙ୍କ ସହ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ସୁନୀଲ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବାପା ସୁନୀଲ ମଲହୋତ୍ରା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର । ଏହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖଭରା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ । ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ପିଲାବେଳର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ବାପାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ସେ ସତ୍ୟ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ, କେବେ ବୁଝାମଣା କରିନଥିଲେ । ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଠୋର ନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅହଂକାର ନଥିଲା । ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିଲେ । ଜଣେ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସାହସର ସହ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କେବେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ, କେବେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇ ନଥିଲେ ।"

ଅଭିନେତା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପାପା, ତୁମର ସଚ୍ଚୋଟତା ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାର । ତୁମର ଶକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ । ତୁମର ସକାରାତ୍ମକତା ଏବେ ବି ଆମ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ରଖିଛି । ତୁମେ ଆମକୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଗଲ ତାହା କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମର ନାମ, ତୁମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ତୁମର ଆଲୋକକୁ ଆଗକୁ ବହନ କରିବି । ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ବାପା ।"

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ବିବାହ ୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୩ ରେ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ବାପା ସୁନୀଲ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ।

TAGGED:

SUNIL MALHOTRA
SIDHARTH MALHOTRA FATHER DEATH
ସୁନୀଲ ମଲହୋତ୍ରା
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
SUNIL MALHOTRA PASSES AWAY

