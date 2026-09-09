ETV Bharat / entertainment

ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫିଲ୍ମ ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ’; ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ, ୧୧ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ

ଗଞ୍ଜାମର ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ଼୍ଡନାଚକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ' । ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

DANDAKALI TRAILER
DANDAKALI TRAILER (ETV Bharat Odisha/Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ’ ର ଟ୍ରେଲର ରେଶମ ସହରରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ସିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହାଶ୍ୱତା ରାୟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଏହାର କଳାକାର ସାମିଲ ଥିଲେ ।

DANDAKALI TRAILER (ETV Bharat Odisha)

ରାଜଶ୍ରୀ ସିନେ କ୍ରାଫ୍‌ଟ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ୧୧ ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟର ୬୫ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ଟି ଶୋ'ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଳକ୍ କଞ୍ଚଣାର ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଭିନେତା ଭାବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମର ଗଣପର୍ବ ଦଣ୍ଡନାଚ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ପାରିବାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିଷିକ୍ତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନାରେ କାହାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା, ଅମିତ ନାୟକଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।


ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ଅବସରରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ''ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଭାବ କୁହାଯାଉଥିବା ମାଁ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ସମୟ ଦେଇ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସର ଖରାଦିନରେ ୪୨ ରୁ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଏହାର ସୁଟିଂ କରିଛୁ । ଏହାସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୨ ଦିନ ରହିଥିଲୁ । ଏପରିକି ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଟିଂ ଏକପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୃତ ଲାଗିଥିଲା । ଏପରିକି ସେଭଳି ଖରାରେ ମାନସିକଧାରୀ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଏକପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ । ଏହି ସମସ୍ତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କହିବା ସହିତ ଏଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ କିମ୍ୱା ମାଁଙ୍କ ସଂମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ।''


ସେପଟେ ଚଳଚଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ''ଗଞ୍ଜାମର ଗଣପର୍ବ ଦଣ୍ଡନତ୍ୟ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ପରମ୍ପରା , ଐତିହ୍ୟ , ସଂସ୍କୃତି କୁ ନେଇ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟି ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ ଦଣ୍ଡନାଚର ସେହି ଖରା ସମୟରେ ହିଁ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗିବ । ରିଲିଜ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୫୦ ରୁ ୫୫ ହଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦୦ ରୁ ୧୨୦ ଗୋଟି ଶୋ' ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ।'' ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତ୍ରୀ ତୃପ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ । ମାଁ ଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ବେଶ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିବ ।


ସେପଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ''ଗଞ୍ଜାମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କୁ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଲ କଥା ହେଲେ ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ମାଁ ଙ୍କ ଆଧାତ୍ମିକତା କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରହି ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତେକ ଓଡିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ପହଞ୍ଚିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 4ଟି ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ରୋମାଣ୍ଡିକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମାଁଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ବାବୁ ଗୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ରୁତୁରାଜ, ଅନ୍ତରା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ସବିଶେଷ, କୁଲଦୀପ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଗୀତ ଗୁଡିକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'କୁ ମିଳିଲା U/A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବିନା କଟରେ ହେବ ରିିଲିଜ

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ' ଟିଜର ଆଉଟ୍; ଆକ୍ସନ ଅବତାରରେ ଅନୁଭବ, ଦର୍ଶକ କହିଲେ 'ଏହି ଫିଲ୍ମ ହେବ ହିଟ୍'

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଯୋଗ୍ୟ' ଶୁଭ ମହୁରତ, ପରିବାର-ସମ୍ପର୍କ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଭାବନାର କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଯଦି' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ


ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

DANDAKALI
ODIA FILM DANDAKALI
SURYAMAYEE MOHAPATRA
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଟ୍ରେଲର
DANDAKALI TRAILER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.