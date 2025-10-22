ରଚନାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କାହିଁକି କଲେନି ବିବାହ ? ମନର କଥା କହିଲେ ଅଭିନେତା
ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିର ଏଭରଗ୍ରୀନ ଯୋଡ଼ି ରଚନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମକାହାଣୀ ରହିଥିଲା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2025 at 5:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ଏଭରଗ୍ରୀନ ଯୋଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ । 90 ଦଶକରେ ଏହି ଯୋଡି ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ରଚନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଉଭୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ ବି କରୁଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜି ବି ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକେ । ଉଭୟଙ୍କ କେବଳ ଯେ ରିଲ୍ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିନଥିଲା ବରଂ ରିଅଲରେ ବି ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ପଡିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ଯାଏଁ...ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଏହି ଯୋଡ଼ି । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏପରି ସମୟରେ ଲୋକେ ଆଜି ବି ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଝୁରୁଥିବା ବେଳେ ରିଲ୍ ଯୋଡ଼ି କାହିଁକି ବନିଲେନି ରିଅଲ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରଚନାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ରଚନା ଯୋଡ଼ି
କ୍ୟାରିଅରର ପିକ୍ ସମୟରେ ରଚନାଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁଜବ ଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ''ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବିବା କଥା ଏକ ଯୋଡି ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଦେଉ । ଅନେକ ଯୋଡିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମକୁ ନେଇ ବି ଲୋକେ ସେମିତି କିଛି ଭାବିଥିଲେ ।''
ରଚନାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ?
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲପାଇବା ନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥାକୁ ଆଡେଇ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଭଲପାଇବାକୁ କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାହା ଉପରେ ରହିଥାଏ । କାହା ପାଇଁ କାହା ମନରେ ଭଲପାଇବା ନାହିଁ । ଏତେ ବର୍ଷର କାମ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିଥିଲା । ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ବା ସିଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହି ବୁଝାମଣାଟା ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ expression ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝି ହେଇଯାଉଥିଲା ।''
ରଚନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଯଦି ପ୍ରେମ ଥିଲା ବ୍ରେକଅପ୍ କିଏ କଲା ? ଏନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ''ବ୍ରେକଅପର କଥା ହିଁ ନଥିଲା । ଏହା ପରସ୍ପରର ବୁଝାମଣା ଥିଲା । ଆମେ କରିବାନି ତ କରିବାନି । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ବାହାଘର କଥା ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।''
ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ମାମା ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତି କି ଇର୍ଷା ?
ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ 2003ରେ ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ମାମା ମିଶ୍ର ବିବାହ ପରେ ଫିଲ୍ମି ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ସେ ରଚନାଙ୍କୁ ନେଇ ଇର୍ଷା ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି ନି । ଏନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ''ମାମା ମିଶ୍ର ଜମେ ସରଳ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ଆଜି ବି ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ଲୋକ । ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ରଚନାଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କର ।''
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଣେ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ । ସେହିପରି ରଚନା ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଏକାଠି 'କଣ୍ଢେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ' ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 'ମୋ କୁଳ ତୋ ଝୁଲଣା', 'ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା' ଓ 'ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା' ଭଳି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଉଭୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଏହି ଯୋଡି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ 'ସାଖି ରହିଲା ଏ ସିଂହ ଦୁଆର', 'ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା', 'ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ', 'ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଟି ନର୍କ' ଓ 'ନାରୀ ଆଖିରେ ନିଆଁ' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ବିବାହ ପରେ ଫିଲ୍ମି ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି । ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଚଳିତବର୍ଷ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ନବକଳେବର'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ସହ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିଯୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ରଚନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚନା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିନଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବେ ଜଣେ ରାଜନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରବଳ ବାସୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଜଣେ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହେଲେନି ରାଜା ବାଛିଲେ ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର, ନବକଳେବରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର
ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ; ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି କଲେ ଅପିଲ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ