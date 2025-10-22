ETV Bharat / entertainment

ରଚନାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କାହିଁକି କଲେନି ବିବାହ ? ମନର କଥା କହିଲେ ଅଭିନେତା

ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିର ଏଭରଗ୍ରୀନ ଯୋଡ଼ି ରଚନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମକାହାଣୀ ରହିଥିଲା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ...

sidhant mohapatra opens up about past relationship with rachna banerjee
sidhant mohapatra opens up about past relationship with rachna banerjee (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ଏଭରଗ୍ରୀନ ଯୋଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ । 90 ଦଶକରେ ଏହି ଯୋଡି ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ରଚନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଉଭୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ ବି କରୁଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜି ବି ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକେ । ଉଭୟଙ୍କ କେବଳ ଯେ ରିଲ୍ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିନଥିଲା ବରଂ ରିଅଲରେ ବି ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ପଡିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ଯାଏଁ...ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଏହି ଯୋଡ଼ି । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏପରି ସମୟରେ ଲୋକେ ଆଜି ବି ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଝୁରୁଥିବା ବେଳେ ରିଲ୍ ଯୋଡ଼ି କାହିଁକି ବନିଲେନି ରିଅଲ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରଚନାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ।

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ରଚନା ଯୋଡ଼ି

କ୍ୟାରିଅରର ପିକ୍ ସମୟରେ ରଚନାଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁଜବ ଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ''ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବିବା କଥା ଏକ ଯୋଡି ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଦେଉ । ଅନେକ ଯୋଡିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମକୁ ନେଇ ବି ଲୋକେ ସେମିତି କିଛି ଭାବିଥିଲେ ।''

ରଚନାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ?

ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲପାଇବା ନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥାକୁ ଆଡେଇ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଭଲପାଇବାକୁ କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାହା ଉପରେ ରହିଥାଏ । କାହା ପାଇଁ କାହା ମନରେ ଭଲପାଇବା ନାହିଁ । ଏତେ ବର୍ଷର କାମ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିଥିଲା । ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ବା ସିଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହି ବୁଝାମଣାଟା ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ expression ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝି ହେଇଯାଉଥିଲା ।''

ରଚନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ଯଦି ପ୍ରେମ ଥିଲା ବ୍ରେକଅପ୍ କିଏ କଲା ? ଏନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ''ବ୍ରେକଅପର କଥା ହିଁ ନଥିଲା । ଏହା ପରସ୍ପରର ବୁଝାମଣା ଥିଲା । ଆମେ କରିବାନି ତ କରିବାନି । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ବାହାଘର କଥା ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।''

ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ମାମା ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତି କି ଇର୍ଷା ?

ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ 2003ରେ ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ମାମା ମିଶ୍ର ବିବାହ ପରେ ଫିଲ୍ମି ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ସେ ରଚନାଙ୍କୁ ନେଇ ଇର୍ଷା ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି ନି । ଏନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ''ମାମା ମିଶ୍ର ଜମେ ସରଳ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ଆଜି ବି ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ଲୋକ । ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ରଚନାଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କର ।''

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଣେ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ । ସେହିପରି ରଚନା ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଏକାଠି 'କଣ୍ଢେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ' ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 'ମୋ କୁଳ ତୋ ଝୁଲଣା', 'ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା' ଓ 'ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା' ଭଳି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଉଭୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଏହି ଯୋଡି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ 'ସାଖି ରହିଲା ଏ ସିଂହ ଦୁଆର', 'ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା', 'ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ', 'ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଟି ନର୍କ' ଓ 'ନାରୀ ଆଖିରେ ନିଆଁ' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ବିବାହ ପରେ ଫିଲ୍ମି ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି । ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଚଳିତବର୍ଷ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ନବକଳେବର'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ସହ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିଯୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ।

ରଚନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚନା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିନଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବେ ଜଣେ ରାଜନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରବଳ ବାସୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଜଣେ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହେଲେନି ରାଜା ବାଛିଲେ ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର, ନବକଳେବରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର

ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ; ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି କଲେ ଅପିଲ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର
ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ
SIDHANT MOHAPATRA
SIDHANT RELATIONSHIP WITH RACHNA
SIDHANT MOHAPATRA ON RACHNA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.