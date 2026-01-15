ETV Bharat / entertainment

ରଜରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ'; ଟିଜର ରିଲିଜ, ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର

'ନବକଳେବର' ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ' । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ । କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଜାଣନ୍ତୁ,

ODIA FILM THE MILLET DIARY TEASER
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ' ଟିଜର (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 15, 2026 at 11:35 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୌରାଣିକ ଓ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ' । ଗତକାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି (14 ଜାନୁଆରୀ) ରେ ଟିଜର ରିଲିଜ କରି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଉପରୁ ବି ପରଦା ଉଠିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଟିଜରକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ 'ନବକଳେବର' ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

'ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ' ଟିଜର

1 ମିନିଟ 55 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସେନା ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତାପରେ ଏକ ରାଜନହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜମେ କଏଦୀ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜେଶଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଜଣେ ଲୋକ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ । ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ସେ ସୂତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହା ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି । ତେବେ ଏହା ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବା ଜଣାପଡୁଛି ।

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ

ଏହି ଟିଜର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମାଟିରୁ ବଢ଼ିଥିବା ଏକ କାହାଣୀ । ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ଟିଜର ଏବେ ବାହାରିଛି । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ।'' ରଜରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି । ଏହି ଟିଜରକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ

'ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଇନଫାଇସନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିତ । ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମjା କାହଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି JRM ଓ ସହ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ରୋଜାଲିନ୍ ମହାନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ । ଫିଲ୍ମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅଭିଷେକ ଆର ପଣ୍ଡା, ଶୀତମ ଦାସ. ଶିବାନୀ ସଂଗୀତା, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜ ରାଜେଶ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦାସ, ସୁଜନ୍ତ ଦାଶମହାପାତ୍ର, ଶକ୍ତି ବରାଲ, ସାନ୍ତୁ ନିଜେ, ରେଭାନ୍ସ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରେୟା ସତ୍ୟପାଠୀ, କାଞ୍ଚନ, ରାଜଶ୍ରୀ, ଦୀପକ, ଦେବିକା ଭଳି ତାରକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

