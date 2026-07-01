ETV Bharat / entertainment

‘ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ; ମାଣ୍ଡିଆର ଇତିହାସ ଓ ଉପକାରିତା କହିବ ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମୌଲିକତ କାହାଣୀ ସହ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’ । ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳିଙ୍ଗର କବିରାଜି, ମାଣ୍ଡିଆର ଇତିହାସ ଓ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆଧାର ସହ ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’। ଇନଫାଇସନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ (Infyson Entertainment) ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଟେଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ‘ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’: କେବଳ ଏକ ସିନେମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରୁ କଳିଙ୍ଗର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ମାଣ୍ଡିଆର ଗୌରବଗାଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ।

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
କାହାଣୀରେ ଖାସ୍ ହେଉଛି, ଏହି ସିନେମାଟି ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଅତୀତର ସେହି ସମୟକୁ, ଯେଉଁଠି ମାଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଏକ ଶସ୍ୟ ନଥିଲା, ଥିଲା ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ।ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଗଢ଼ା ହୋଉଛି ଯାହା ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସମ ସାମୟିକ କାଳଚକ୍ରର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ସୁନ୍ଦର ଝଲକ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି । ବୈଦ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ରହିଛି ଯାହା କଳିଙ୍ଗର ପାରମ୍ପରିକ ‘କବିରାଜି’ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ ହେଉଛି ‘ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’।

the millet diary trailer release event
the millet diary trailer release event (ETV Bharat Odisha)

ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଲିଉଡର ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଓ ଦକ୍ଷ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା, ରାଜ୍ ରାଜେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଶକ୍ତି ବରାଳ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାଶମହାପାତ୍ର, ରେଭାଂଶ ମହାନ୍ତି, ସାନ୍ତୁ ନିଜେ, କାଞ୍ଚନ, ରାଜଶ୍ରୀ, ଦୀପକ, ଦେବିକା ଏବଂ ଶ୍ରେୟା। ପରଦା ପଛର ସାରଥିଏହି ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ସିନେମାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଓ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ । ପ୍ରଯୋଜନା ଓ କାହାଣୀ ଜେ.ଆର୍.ଏମ୍ (JRM) ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶୋଇ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କୁମାର । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ,ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ବିଶ୍ୱଜିତ କୁଲ୍ଡି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବାରିକ, ସମ୍ପାଦନା ରାଜେଶ ଦାଶ, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଡ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ପାଇଟଲ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ ।

the millet diary trailer release event
the millet diary trailer release event (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

"ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ମାଟିର ଶକ୍ତି । ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପ—ସବୁଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିଭଳି ଏହି ‘ଶ୍ରୀଅନ୍ନ’କୁ ନିଜର ସାହାରା କରିଥିଲେ, ତାହା ଏବେକାର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ।" ତେବେ ନିଜ ମାଟିର ଇତିହାସ ଏବଂ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ‘ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’ ଲୋକଙ୍କ ହଃହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୬ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କଳିଙ୍ଗ କବିରାଜି, ମାଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସର କାହାଣୀ କହିବ 'ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ'; ଟିଜର ରିଲିଜ, ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଥିଏଟରରୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୁନମ ମହାରଣା, ପିନ୍ଧିଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଜ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

THE MILLET DIARY
SIDHANT MOHAPATRA
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ ଟ୍ରେଲର
SIVANI SANGITA
THE MILLET DIARY TRAILER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.