ଭି.ଶାନ୍ତାରାମଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ଘୋଷଣା; ପାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଅଭିନେତା ଆସିବେ ନଜର
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ବନିବେ ଭି. ଶାନ୍ତାରାମ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ଘୋଷଣା । ପାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଭି. ଶାନ୍ତାରାମଙ୍କ ଉପରେ ବାୟୋପିକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅଭିଜିତ ଶିରିଶ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଭି. ଶାନ୍ତାରାମଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏଥିରେ ଭି. ଶାନ୍ତାରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି।
ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଧୋତି, କୁର୍ତ୍ତା, କୋଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଭାବରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ଇଗଲ୍ ଏବଂ ଖୋଲା ଆକାଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସହ ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରିଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ - ବଡ଼ ପରଦାରେ । ଏହି ଜୀବନୀ ନାଟକ ଅଭିଜିତ ଶିରିଶ ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।''
ସେହିପରି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ 'ଭି ଶାନ୍ତିରାମ' ନାମକ ଏକ ଜୀବନୀ ନାଟକରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା-ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଭି ଶାନ୍ତିରାମଙ୍କ ବିଶେଷ ଜୀବନକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅଭିଜିତ ଶିରିଶ ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି - ନୀରବ ଯୁଗରୁ ଶବ୍ଦର ଆଗମନ ଏବଂ ଶେଷରେ ରଙ୍ଗୀନ ସିନେମାର ଯୁଗ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରାହୁଲ କିରଣ ଶାନ୍ତାରାମ, ସୁଭାଷ କଲେ ଏବଂ ସରିତା ଅଶ୍ୱିନ ଭାର୍ଦ୍ଦେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ।'
ଭି ଶାନ୍ତାରାମ କିଏ ଥିଲେ ?
ଶାନ୍ତାରାମ ରାଜାରାମ ଭାନକୁଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ନଭେମ୍ବର 18, 1901 ରେ ହୋଇଥିଲା । ଭି ଶାନ୍ତାରାମ, ଶାନ୍ତାରାମ ବାପୁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଥିଲେ । ସେ "ଅମର ଭୋପାଲି", "ଝନକ ଝନକ ପାୟଲ ବାଜେ", "ଦୋ ଆଙ୍କେନ ବରାହ ହାଥ", "ନାଭ୍ରଙ୍ଗ", "ଡୁନିୟା ନା ମନେ" ଏବଂ "ପିଞ୍ଜ୍ରା" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେ 1927 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ନେତାଜୀ ପାଲକର" ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ।
