ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇଲ୍ସ' ଘୋଷଣା, ପୋଷ୍ଟର୍ ଆଉଟ୍
୧୦ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ବଡ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର । 'ପଶାପାଲି' ପରେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇଲ୍ସ: ଷଡଯନ୍ତ୍ରର କଳା ଅଧ୍ୟାୟ' କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 12:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିଜ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ନେତ୍ରୀ ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଏବେ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେ ଦୀର୍ଘ 10ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପରଦାକୁ କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । 'ପଶାପାଲି' ସହ ସେ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇଲ୍ସ: ଷଡଯନ୍ତ୍ରର କଳା ଅଧ୍ୟାୟ' ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ପୋଷ୍ଟର୍ ସହ ଫିଲ୍ମର ଶୁଭ ମହୁରତ ହୋଇସାରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେପଟେ 'ପଶାପାଲି' ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
'ଓଡ଼ିଶା ଫାଇଲ୍ସ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ,
ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରାଜନୀତିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 'ଦ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇଲ୍ସ'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୱେଷା ରଥ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ମଳୟ ମିଶ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଓପି ସାଜିଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର । ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ହାତରେ ଏକ ଧାରଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ବାକି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା । 'ପଶାପାଲି' ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ପଶାପାଲି'
ସେପଟେ 'ପଶାପାଲି' ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଓ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିର ଅନେକ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ । ରାଜନୀତିର ପଶା ପାଲିରେ କ୍ଷମତାର ସଦୁପଯୋଗ ଓ ଦୁରୁପଯୋଗର କାହାଣୀ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ଚର୍ଚିତ ବିଷୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ । ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତା ରାଜ ରାଜେଶ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପୁନମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ Gen-Z ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଅଭିନେତା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର, ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳନରେ ଶୁଭମ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ପଶାପାଲି'-ଖେଳ ରାଜନୀତିର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ, କାଳୀ ରୂପ ଧରି ଆକ୍ସନ ସିକ୍ବେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିବେ ଶ୍ରୀମୟୀ
ଓଡ଼ିଆ ପରେ ଏବେ ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁରେ ଆସୁଛି 'ଦାହାନ', ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନୟାକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ