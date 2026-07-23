ETV Bharat / entertainment

ଏହି ଦିନ 'କଞ୍ଚାଲଙ୍କା'ରେ ଆସୁଛି ୱେବସିରିଜ୍ 'ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ'; ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ୫ ଭାଷାରେ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ

ଆସୁଛି ୱେବସିରିଜ "ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ" । ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'କଞ୍ଚାଲଙ୍କା'ରେ ୫ ଭାଷାରେ ହେବ ରିଲିଜ । ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ।

SHREE JAGANNATH WEBSERIES
SHREE JAGANNATH WEBSERIES (ETV Bharat Odisha/poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟି ଓଡିଆର ମଉଡମଣୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ କହିବ ୱେବ ସିରିଜ "ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ"। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ-ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀଳଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ର ପୁରା ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଏହି ସିରିଜ ଆସୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶାଳ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବ ।

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'କଞ୍ଚାଲଙ୍କା'ରେ ଏହି ୱେବ ସିରିଜ ଆସୁଛି । ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ନୂଆ ରୂପରେ ଆଉ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଏହି ସିରିଜ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଓଡିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଓ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ଅଧକ୍ଷ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅରିଜିନାଲ ମେଗା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହେବ "ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଆଧାରିତ ଏହି ସିରିଜ । ଏକକାଳୀନ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଭେଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।


ଏନେଇ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କହିଛନ୍ତି, ''ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର ମହିମାକୁ ଏକ ବିଶାଳ କାନଭାସ୍‌ରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏହି ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ଏହି ମେଗା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍‌ଟି ଏକ ମଲ୍ଟି-ସିଜନ୍ ଏପିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍‌ରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଏପିସୋଡ୍ ରହିବ। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀଳଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପୂଜାରୁ ହେବ। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍‌ରେ ଦେଖାଯିବ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବା ଦଶହରା ରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍‌ର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।''

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଆଗାମୀ ସିଜନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ବୈଷୟିକ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ । ଓଡିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏକ ଫୁଲ୍-ଲେଙ୍ଗ୍‌ଥ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଜୁରାଟୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଆସିବ ।''



ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ''ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ' ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ସିରିଜ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମର ଏକ ସମର୍ପଣ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ବ୍ୟାପକତା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ ପୁରା ବିଶ୍ଵ ତାର ଅଜଣା ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଅକୁହା କଥାକୁ ଦର୍ଶାଇବ, ଯାହା ଲୋକହ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Exclusive: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ: ବିବାଦରୁ କାଠଗଡା...ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବେଳେ ସାହା ହୋଇଥିଲେ ମଣିମା

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ 16; ଏହି ଦିନ ଶୋ'କୁ ମିଳିବ ବିଜେତା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

SHREE JAGANNATH FIRST LOOK
OTT PLATFORM KANCHALANKA
ୱେବସିରିଜ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ
SHREE JAGANNATH WEBSERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.